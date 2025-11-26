Компания хочет создать единую платформу для ноутбуков и планшетов, чтобы успешнее конкурировать с решениями от Apple и Microsoft.

Пользователи давно привыкли считать, что Android может без особых проблем управлять смартфонами, часами и даже автомобилями, но на рынке персональных компьютеров эта система до настоящего времени практически не была представлена. Долгие годы Google пыталась закрыть нишу с помощью устройств на базе Chrome OS, которые особой популярности не снискали из-за множества программных и аппаратных ограничений.

Судя по всему, в ближайшее время стратегия американской корпорации может кардинально измениться, поскольку она готовит к релизу принципиально новую программную платформу с кодовым именем Aluminium OS.

Слухи о готовящейся большой ОС от Google журналисты западных изданий смогли подкрепить благодаря свежим вакансиям, в которых прямым текстом описана работа над «новой Aluminium OS на базе Android». Само название, как предполагают авторы ресурса Android Authority, обыгрывает химическую тему: к первым буквам AL (вероятно, от Android Laptop) добавили характерное окончание «-ium», как в проекте Chromium.

Архитектуру будущей программной платформы изначально проектируют с расчётом на глубокую интеграцию искусственного интеллекта, что подтверждают и заявления топ-менеджеров. Умные помощники и модели Gemini станут не просто очередным приложением в меню, а станут основой системы и будут оказывать помощь пользователю в вопросах управления файлами и автоматизации рутинных задач «прямо на уровне ядра».

Несмотря на амбициозные планы по разработке большой ОС для настольных систем, не стоит ждать резкого отказа Google от существующей ChromeOS, поскольку это может отпугнуть корпоративных клиентов, которым важна стабильность. Какое-то время обе платформы явно будут жить параллельно, да и сама Aluminium OS должна ещё «дотянуть» до условной релизной версии. Если всё пойдёт по плану, то случиться это должно до конца 2026 года.