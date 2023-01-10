По утверждению компании Node Air, для перевозки пассажиров и грузов необязательно использовать обычные автомобили, при этом логистика будет намного эффективнее, если использовать съемные капсулы, которые могут подключаться к воздушным или наземным транспортным средствам по мере необходимости. Для реализации своей идеи компания объединилась со стартапом JetX.
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Подобную идею мы уже видели раньше, в частности, ее предлагала компания EmbraerX в своей концепции Pulse. Суть новой концепции заключается в следующем: большинство авиа перелетов связано с наземной логистикой, то есть людей и грузы необходимо постоянно "перемещать" с наземного транспорта на воздушный и обратно на наземный.
А почему бы не оставить их там, где они есть, в кабинах или грузовых капсулах, которые смогут быстро и легко стыковаться как с наземными, так и с воздушными транспортными средствами?
В этой модели капсула будет подъезжать к вашему дому и забирать вас. Она будет располагаться на шасси электромобиля-скейтборда. Подобные платформы сегодня производит компания REE. В шасси встроены аккумуляторы, двигатели, датчики, рулевое управление и механизмы управления. Такие EV машины будут доставлять пассажиров к точке взлета. Затем эти капсулы "подберёт" большой беспилотник.
Наземная EV-платформа "высвободит" капсулу, а самолет аккуратно и надежно захватит ее сверху. За счет собственных аккумуляторов он долетит до места назначения, где "перебросит" капсулу на другое наземное шасси, которое, в свою очередь, доставит вас в пункт назначения. Во время такого трехэтапного путешествия вам даже не придется вставать со своего кресла. Для сверхэффективных перевозок на дальние расстояния, подобные, капсулы можно будет устанавливать на железнодорожные платформы.
Недавно компания Node Air объединилась с флоридским стартапом JetX "для создания нового модульного концептуального самолета с векторной силовой установкой JetX".
"Новые летательные аппараты объединяют в себе лучшее обеих компаний, интегрируя модульную транспортную систему Node Air с лучшей в истории силовой установкой", - гласит девиз коллаборации брендов. "Результатом станет нечто совершенно новое, опережающее время, уникальное и революционное".
Компания JetX, созданная в апреле прошлого года, занимается разработкой двигателей с неизменяемым вектором тяги. В таких конструкциях используются канальные вентиляторы - как лопастные, так и безлопастные, над которыми работает Jetoptera. Стартап предлагает использовать различные технологии, с помощью которых неподвижный двигатель может быть дополнен закрылками, вращающимися элементами, каскадными лопастями, и прочими механизмами в результате чего тяга от этих вентиляторов может быть "изогнута" и направлена вниз. Таким образом, можно спроектировать самолет с неподвижными силовыми установками, которые при смене режима полета (вертикальный взлёт, зависание, крейсерский полёт) не требуют изменения угла наклона.
Источники: Node Air, JetX, Journal Newatlas
1. (https://www.jetxus.com/projects)
2. (https://www.node-air.com/integrated-system)
3. (https://newatlas.com/aircraft/jetx-node-air-modular-evtol/)
4. (https://newatlas.com/automotive/ree-video-platform-demonstration-skateboard-chassis/)