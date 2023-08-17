Авиаперевозчики готовятся к отключению от «Авиационного SWIFT»

С началом осени возможны серьезные изменения в сфере международных воздушных перевозок. В свете отключения российских авиакомпаний от системы SITA, которая является авиационным аналогом SWIFT и обеспечивает коммуникацию между самолётами, аэропортами и авиакомпаниями, отечественные и иностранные перевозчики сталкиваются с необходимостью обеспечить безопасность и связь во время полётов.

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Система SITA, пользующаяся популярностью среди более чем 90% международных авиакомпаний, включая российские, связывает более 1000 аэропортов и 2500 клиентов в 200 странах мира. Её отключение от российских перевозчиков планируется уже в сентябре текущего года, что может привести к серьёзным трудностям в обеспечении коммуникации между самолётами и аэропортами.

Однако в Министерстве транспорта РФ активно работают над решением этой проблемы. По словам официальных источников, уже на данном этапе организованы альтернативные каналы связи в международных аэропортах, и в ближайшие месяцы планируется заключение договоров на обмен информацией с многими партнёрами. Это позволит минимизировать возможные негативные последствия для воздушных перевозок и обеспечить безопасность и комфорт пассажиров.

Эксперты отмечают, что переход к отечественному аналогу авиационной связи может стать важным шагом в обеспечении независимости российских авиаперевозчиков от зарубежных технологических платформ. Подобные меры способствуют повышению суверенитета в сфере воздушных перевозок и созданию стабильных условий для долгосрочного развития авиационной индустрии страны.

В целом, несмотря на сложности, с которыми сталкиваются российские авиаперевозчики в связи с отключением от системы SITA, меры по созданию альтернативных каналов связи и разработке отечественного аналога позволяют надеяться на сохранение безопасности и эффективности воздушных перевозок как на внутренних, так и на международных маршрутах.