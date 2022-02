Недавнее исследование, проведенное Университетом Монаша, Австралия, показало, что белки, содержащиеся в слюне клещей, могут быть модифицированы для эффективной борьбы с артритом , астмой, атеросклерозом, рассеянным склерозом и другими опасными заболеваниями

С биологическими жидкостями опасных животных, таких как змеи и пауки, не стоит вступать в контакт, тем не менее, исследователи постоянно доказывают, что в них могут содержаться ключевые ингредиенты для современных лекарств. Слюна клещей, которые распространяют смертельно опасные заболевания, такие как болезнь Лайма и клещевой энцефалит является еще одним объектом изучения исследователей, и в новой работе учёные рассказали, как можно модифицировать содержащиеся в ней белки, чтобы воздействовать на первопричины воспалительных заболевания человека.

Ученые изучают слюну клещей в надежде разработать новые лекарства от воспалительных заболеваний. Depositphotos реклама

Когда клещ кусает человека, он выделяет в слюну белки, называемые эвазинами. В последнее время они стали представлять большой интерес для ученых, поскольку в крови хозяина они связываются с белками, называемыми хемокинами. Эти белки вызывают иммунный ответ, характеризующийся притоком белых кровяных телец к месту укуса.

Однако, взаимодействуя с хемокинами, эвазины эффективно блокируют их и предотвращают миграцию белых кровяных клеток. Эта своеобразная "уловка" позволяет клещам спокойно питаться кровью хозяина, не привлекая внимания и не вызывая болезненного воспаления. Именно эта способность предотвращать или минимизировать воспаление привлекла внимание научного сообщества.

В 2017 году СМИ уже рассказывали о том, как один из видов эвазина может быть использован для лечения миокардита, смертельного заболевания, которое характеризуется острым, либо хроническим воспалительным процессом в сердечной мышце. В 2020 году ученые успешно синтезировали белки и показали, как они могут быть модифицированы для более эффективного связывания с хемокинами.

Теперь команда из австралийского Университета Монаша продолжает эту работу, сделав новое открытие, которое показывает, как эти белки могут быть модифицированы для более эффективной борьбы с воспалительными заболеваниями. К ним относятся астма, артрит, рассеянный склероз и атеросклероз, и все они связаны с атакой белых кровяных клеток организма на пораженные ткани.

Молекулярная структура клещевого эвазина, взаимодействующего с человеческим хемокином. Это взаимодействие блокирует хемокин от провоцирования воспалительной реакции. Университет Монаша

Проблема в том, что слюна клеща содержит целый коктейль эвазинов для широкомасштабного подавления воспалительной реакции в организме хозяина. Но только некоторые из хемокинов, с которыми они связываются, вовлечены в воспалительные заболевания, в то время как другие необходимы для поддержания нормальной работы иммунной системы. Прорыв в этой области - значительное достижение в понимании способов модификации эвазинов так, чтобы они нацеливались только на те хемокины, которые вызывают патологию.

"Мы показали, что можно создать эвазин с превосходной эффективностью, что дает нам новую структурную модель, с помощью которой белки могут достигать избирательного проникновения", - сказал профессор Стоун.

Ученые считают, что им удалось определить структурную основу того, что заставляет эвазины распознавать и связываться с различными хемокинами. Это закладывает фундамент для разработки инженерных моделей, которые могут быть нацелены на заранее определенные хемокины, являющиеся причиной воспалительных заболеваний, и потенциально открывает совершенно новую область исследований.

"На сегодняшний день не существует противовоспалительных препаратов, нацеленных на систему хемокинов, поэтому данная работа имеет огромное значение, так как открывает совершенно новый путь для противовоспалительных исследований", - сказал руководитель проекта профессор Рам Бхусал. "Однако, чтобы убедиться, что эти биомолекулы избегают внецелевых эффектов, необходима дальнейшая работа".

Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

