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Прорыв в диагностике: система ИИ для раннего обнаружения болезни Паркинсона
Исследователи разработали систему ИИ, которая может определять ранние признаки болезни Паркинсона по записям ЭЭГ, предлагая надежду на улучшение диагностики и лечения.

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Новаторское сотрудничество между исследователями из Оксфордского университета, Копенгагенского университета и Мельбурнского университета привело к созданию революционной системы, использующей искусственный интеллект (ИИ) для выявления ранних признаков болезни Паркинсона с помощью записей электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Эта инновационная технология потенциально может изменить методы диагностики и лечения заболеваний, вселяя надежду в миллионы людей по всему миру.
Система, разработанная командой экспертов в области неврологии, информатики и инженерии, использует алгоритмы машинного обучения для анализа записей ЭЭГ и обнаружения едва заметных изменений в активности мозга, характерных для болезни Паркинсона. Используя огромные объемы данных, генерируемых записями ЭЭГ, система на базе искусственного интеллекта может идентифицировать паттерны и особенности, уникальные для данного заболевания, даже на его ранних стадиях.

"Мы очень рады, что совершили этот прорыв", - сказала доктор Эмма Смит, ведущий исследователь проекта. "Наша система продемонстрировала замечательную точность в обнаружении ранних признаков болезни Паркинсона, что является значительным шагом вперед в диагностике и лечении этого разрушительного заболевания".

Болезнь Паркинсона - это нейродегенеративное заболевание, которым страдают более 10 миллионов человек по всему миру, с такими симптомами, как тремор, ригидность и трудности с передвижением. Современные методы диагностики часто основаны на клинической оценке и методах визуализации, которые могут отнимать много времени и не позволяют обнаружить заболевание до тех пор, пока оно значительно не прогрессирует.

Новая система, с другой стороны, использует записи ЭЭГ для фиксации электрической активности мозга, предоставляя уникальное представление о функциях мозга. Анализируя эти данные, система на базе искусственного интеллекта может выявить едва заметные изменения в активности мозга, которые указывают на болезнь Паркинсона, еще до того, как симптомы станут очевидными.

Исследователи использовали набор данных из более чем 1000 записей ЭЭГ пациентов с болезнью Паркинсона и здоровой контрольной группы для обучения и валидации своей системы. Результаты показали, что система на базе искусственного интеллекта смогла диагностировать болезнь Паркинсона с точностью более 90%, превосходя современные методы диагностики.

"Это меняет правила игры в исследованиях и лечении болезни Паркинсона", - сказал доктор Майкл Браун, невролог из Оксфордского университета. "Возможность ранней и более точной диагностики заболевания позволит нам разработать более эффективные методы лечения и улучшить результаты лечения пациентов".

В настоящее время исследователи работают над усовершенствованием системы и подготовкой ее к клиническим испытаниям. Они надеются, что технология будет доступна для широкого использования в течение ближайших нескольких лет, революционизируя методы диагностики и лечения болезни Паркинсона.

"Это свидетельство силы международного сотрудничества и потенциала искусственного интеллекта для преобразования здравоохранения", - сказал доктор Смит. "Мы будем рады увидеть, куда приведет нас эта технология и какое влияние она окажет на жизни пациентов".

#инновации #медицина #ии #здоровье #болезнь паркинсона #диагностика #нейронауки
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