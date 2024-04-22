Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Nvidia и Microsoft инвестируют в ИИ для разработки лекарств
Новые бизнес-модели, основанные на ИИ, — это были темы групповой дискуссии в среду в Сиэтле на встрече Life Science Innovation Northwest 2024.

реклама

«На Тихоокеанском Северо-Западе есть компьютеры, есть биотехнологии, но также существует своего рода культура сотрудничества и обмена, которой нет в некоторых других частях страны», — сказала Линда Стюарт, исполнительный директор Института дизайна белков (IPD) в Вашингтонском университете.

RFdiffusion, генеративный инструмент искусственного интеллекта от Института дизайна белков, генерирует новую структуру белка из облака атомов.
 

реклама

IPD находится в центре этой культуры. IPD создает инструменты искусственного интеллекта с открытым исходным кодом для создания белковых терапевтических средств, вакцин, материалов и биосенсоров, а ее филиалы и дочерние компании взаимодействуют друг с другом и сотрудничают с более крупными биофармацевтическими компаниями. Помимо NVIDIA, в эту сферу выходят и другие крупные технологические компании; в сентябре Microsoft выпустила модель с открытым исходным кодом для создания белков.

Одна из основных целей — не только открыть новые терапевтические белки, но и сократить время их клинической разработки за счет «качества, заложенного в дизайне», — сказал Стюарт. По ее словам, теперь исследователи могут оценивать белки по таким характеристикам, как простота производства или нежелательная перекрестная реактивность с другими молекулами.

Использование ИИ в биофармацевтике выходит за рамки проектирования белков. Bristol Myers Squibb (BMS), штат которой насчитывает более 1500 сотрудников, использует машинное обучение для сбора внутренних данных и подбора пациентов для клинических испытаний, сказала Даниэль Гринуолт, научный исполнительный директор по трансляционной информатике и прогнозным наукам в BMS.

По словам Гринуолта, BMS теперь может проводить «виртуальные» клинические испытания и использует такие модели, как ChatGPT, для упрощения процессов.

Новые инструменты искусственного интеллекта позволяют компаниям начать поставлять лекарства в клинику быстрее и с меньшими затратами, сказал Шон Макклейн, генеральный директор биотехнологической компании Absci из Ванкувера, штат Вашингтон. По его словам, в будущем у исследователей появится больше возможностей предсказывать биологические свойства разработанных ими терапевтических средств. 

В конце концов, запатентованные данные могут стать отличительной чертой для компаний, использующих все большее количество моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, сказали участники дискуссии.

Ученые видят бизнес-модель, в которой компании добавляют свои собственные данные, тонкую настройку и внутренний опыт в инструменты платформы с открытым исходным кодом. В качестве примера он привел запатентованный процесс разработки чипов NVIDIA. Компания обучила модель большого языка с открытым исходным кодом на внутренней документации и коде NVIDIA, чтобы создать уникальную для компании систему проектирования чипов на базе искусственного интеллекта.


#nvidia #microsoft #искусственный интеллект #медицина #патенты #лекарства
+
Написать комментарий (0)
В сети появился инженерный образец видеокарты GeForce GTX 2070
8 важных вопросов о перспективах и подводных камнях ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Росатом завершил ключевой этап строительства восьмого энергоблока ВВЭР-1200 АЭС «Тяньвань»
2
В обновлении Windows 10 настоятельно рекомендуется перейти с локальной учётки на интернет-запись
8
Новый мост через Волгу достроят в 2025 году
+
В Архангельской области запустят первое в стране производство йода
1
В Польше сильно обеспокоены высокими темпами производства и модернизации в России танков Т-80БВМ
2
Fallout 5 будет, но после TES 6
6
Предполагаемый смартфон Meizu 21X появился в списке 3C с зарядкой мощностью 66 Вт
+
ГИБДД заранее предупредили самокатчиков о готовящихся рейдах
4
Британия и США запретили импорт российских металлов, на что стремительно отреагировал рынок
+
Cyberpunk 2077 с графическим модом Ultra Plus Better Path Tracing выглядит более реалистично
6
Спутниковая навигация без «мертвых зон» скоро появится в Google Maps
+
Rheinmetall берёт на работу сотрудников из испытывающей сложности автомобильной отрасли
+
Эксперты: нынешний халвинг может поднять стоимость биткоина до 700 000 долларов
+
Самому необычному "недострою" Москвы подобрали замену
+
Санкции США превращают Китай в гиганта по производству устаревших чипов
1
Солнечная батарея, толщиной в 20 раз тоньше волоса, обеспечила длительные полеты беспилотника
+
Обнаружена уникальная инженерная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 2070
2
В России разрабатывается масштабный нацпроект по развитию транспортной инфраструктуры
+
Иностранные инвесторы массово покидают тайваньский рынок акций
+
NYT: дешёвые российские дроны уничтожают дорогие переданные ВСУ западные танки Abrams и Leopard
+

Популярные статьи

Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
84
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
245
Почему халвинг не привёл к подорожанию Bitcoin, и стоит ли сегодня инвестировать в криптовалюту
16
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
157
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
13
Обзор игры Half-Life - Период полураспада
9
Как космонавты справляют нужду в невесомости и с какими проблемами они сталкиваются
5
Обзор аккумуляторного шуруповёрта EMTOP ECDL12620
1
8 важных вопросов о перспективах и подводных камнях ИИ
+

Сейчас обсуждают

nukemall
03:31
Пушка Т-55 произошла от 100мм пушки разработанной фирмой "Шкода" для флота Австро-Венгрии в начале 20 века, в 20-х годах того же века итальянцы на основе чешской пушки сделали универсальную установку ...
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
Псье Миздюкович
03:29
шляпа. "Говнобуря" круто кино.
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Лев корл
03:23
Ну, Китай чего - нибудь тоже развернет где - то - мест вокруг Японии хватает Да и Ким не останется в стороне
Новая функция Google Find My Device позволит найти потерянный телефон, даже если он выключен
Лев корл
03:13
Харощый у вас план, товарищ Жуков, да
Зеленский: у Украины есть план нового контрнаступления
klopcha
03:12
Всё правильно говорит. Обещали, давайте. А то, как крысы, не делятся.
Столтенберг: Страны НАТО должны отдавать оружие Украине даже в ущерб собственной обороноспособности
klopcha
03:11
"Блок имеет выступающий кусок алюминия" - Водоблок из алюминия? Кучу тугриков за алюминий? Ахунулись.
EK представила новый водоблок для скальпированных процессоров AMD AM5
klopcha
03:08
"Другие, такие как Германия или Португалия, способны генерировать 100% электроэнергии за счет энергии ветра, воды и солнца." - Видимо способны, но не хотят. Что за бредовая статья?!
США заблокировали продвижение членства Палестины в ООН
Лев корл
03:07
А чего это две односпальные? Лучше комбинированный вариант, чтобы можно было сдвинуть два лежака вместе И автомат для продажи презиков не забыть!😝😝😝😝😝
Xoio представила концепт беспилотного автомобиля Swift Pod со спальным местом для дальних поездок
Георгий Тихонов
03:02
Что значит 7800хт и 4070супер примерно стоят одинаково? За 7800хт в белом исполнении от сапфир отдал 64к, а за 4070супер в белом исполнении от MSI отдал 78 (сейчас она 88 стоит). Если ты простой парен...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Алексей Гуреев
03:01
как я понимаю, ты вообще не видишь что написано. Написал что игры из ГП!
Почему провалился Xbox Game Pass - цифры и факты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем