Новые бизнес-модели, основанные на ИИ, — это были темы групповой дискуссии в среду в Сиэтле на встрече Life Science Innovation Northwest 2024.

«На Тихоокеанском Северо-Западе есть компьютеры, есть биотехнологии, но также существует своего рода культура сотрудничества и обмена, которой нет в некоторых других частях страны», — сказала Линда Стюарт, исполнительный директор Института дизайна белков (IPD) в Вашингтонском университете.

RFdiffusion, генеративный инструмент искусственного интеллекта от Института дизайна белков, генерирует новую структуру белка из облака атомов.



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IPD находится в центре этой культуры. IPD создает инструменты искусственного интеллекта с открытым исходным кодом для создания белковых терапевтических средств, вакцин, материалов и биосенсоров, а ее филиалы и дочерние компании взаимодействуют друг с другом и сотрудничают с более крупными биофармацевтическими компаниями. Помимо NVIDIA, в эту сферу выходят и другие крупные технологические компании; в сентябре Microsoft выпустила модель с открытым исходным кодом для создания белков.

Одна из основных целей — не только открыть новые терапевтические белки, но и сократить время их клинической разработки за счет «качества, заложенного в дизайне», — сказал Стюарт. По ее словам, теперь исследователи могут оценивать белки по таким характеристикам, как простота производства или нежелательная перекрестная реактивность с другими молекулами.

Использование ИИ в биофармацевтике выходит за рамки проектирования белков. Bristol Myers Squibb (BMS), штат которой насчитывает более 1500 сотрудников, использует машинное обучение для сбора внутренних данных и подбора пациентов для клинических испытаний, сказала Даниэль Гринуолт, научный исполнительный директор по трансляционной информатике и прогнозным наукам в BMS.

По словам Гринуолта, BMS теперь может проводить «виртуальные» клинические испытания и использует такие модели, как ChatGPT, для упрощения процессов.

Новые инструменты искусственного интеллекта позволяют компаниям начать поставлять лекарства в клинику быстрее и с меньшими затратами, сказал Шон Макклейн, генеральный директор биотехнологической компании Absci из Ванкувера, штат Вашингтон. По его словам, в будущем у исследователей появится больше возможностей предсказывать биологические свойства разработанных ими терапевтических средств.

В конце концов, запатентованные данные могут стать отличительной чертой для компаний, использующих все большее количество моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, сказали участники дискуссии.

Ученые видят бизнес-модель, в которой компании добавляют свои собственные данные, тонкую настройку и внутренний опыт в инструменты платформы с открытым исходным кодом. В качестве примера он привел запатентованный процесс разработки чипов NVIDIA. Компания обучила модель большого языка с открытым исходным кодом на внутренней документации и коде NVIDIA, чтобы создать уникальную для компании систему проектирования чипов на базе искусственного интеллекта.



