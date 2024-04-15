Новости о возможном отключении датчика кислорода в крови на Apple Watch во время ремонта беспокоят пользователей на фоне судебного спора с Masimo.

© FoundryПоявилась информация, что при ремонте некоторых моделей Apple Watch, включая даже те, где ранее датчик кислорода в крови работал исправно, этот датчик будет отключаться.



Эта новость появилась на фоне судебного разбирательства между Apple и медицинской компанией Masimo. Последняя утверждает, что технология измерения кислорода в крови на Apple Watch нарушает их патенты. Недавно суд США принял решение в пользу Masimo, обязав Apple отключить данный датчик на новых моделях часов, продаваемых в США.



Однако, как выяснилось, Apple может применять эту политику и к ранее купленным пользователями устройствам, которым требуется замена батареи или другой ремонт. Представители службы поддержки Apple сообщили некоторым клиентам, что датчик кислорода будет отключен даже на старых моделях часов, отправленных на обслуживание.



Важно отметить, что это изменение не затрагивает функцию мониторинга VO2 Max, которая не зависит от датчика кислорода в крови и продолжит работать без изменений.



Пока Apple не сделала официального заявления по этому поводу. Вероятно, компания заменяет отремонтированные часы, а не ремонтирует их, и эти замены также попадают под судебный запрет на использование данного датчика.



С учетом продолжающегося судебного спора между Apple и Masimo, будущее датчика кислорода в крови на Apple Watch в США остается неопределенным.