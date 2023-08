За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В статье, опубликованной на новостном портале The Strategist, утверждается, что попытки США сдержать Россию и Китай, а также улучшить экономическое положение внутри самой страны не принесли практически никаких результатов.

"Бегство" США и их союзников из Афганистана, происшедшее два года назад, поставило под сомнение способность Америки влиять на международные события. Это не осталось незамеченным ни союзниками США, которые считали их гарантом безопасности, ни теми, кто смотрел на них как на демократическую модель для подражания. На снимке запечатлена церемония спуска государственного флага Соединенных Штатов в лагере Энтоник в провинции Гильменд на юге Афганистана — 2 мая 2021 года. Фотография представлена онлайн-изданием Al Mayadeen English / The Strategist / Associated Press News, APN.

Амин Сайкал, австралийский политический эксперт, профессор по изучению Ближнего Востока и Центральной Азии, основатель и президент научного "Центра арабских и исламских исследований" Австралийского национального университета в своем докладе, опубликованном во вторник в онлайн-издании The Strategist, пишет, что вывод войск Соединенных Штатов и их союзников из Афганистана два года назад, как представляется, окончательно перечеркнул возможности Вашингтона влиять на какие либо серьезные события в современном мире.

По мнению автора, такие соперники США, как Россия, Китай, КНДР и Иран, "с большим воодушевлением смотрят на то, как Соединенные Штаты отходят на второй план касательно принятия глобальных решений".

В документе отмечается, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена пытается минимизировать и устранить ущерб, нанесенный войнами в Афганистане и Ираке, "а также разрушительным упорством трампизма, который настолько поляризовал американскую общественность, что под угрозой оказалась сама концепция демократических институтов и ценностей некогда Великой Америки".

Амин Сайкал пишет, что на фоне военного конфлиткат на Украине Вашингтон приложил максимум усилий для укрепления Североатлантического альянса, ввел жесточайшие санкции против Москвы и предоставил Киеву помощь на сотни миллиардов долларов. Более того, администрация Байдена прилагала немалые усилия по созданию и укреплению нескольких альянсов, включая QUAD* и AUKUS**, "чтобы сдержать напористые региональные и глобальные амбиции Китайской Народной Республики".

Если же рассматривать ситуацию в разрезе самих Соединенных Штатах, то тут кабинет Байдена "сосредоточил свои усилия на восстановлении экономики, обновлении стареющей американской инфраструктуры, инновационных мерах в области изменения климата, социального обеспечения и расовых отношений", - говорится в докладе.

Многие страны либо поддержали Россию, либо сочли целесообразным сохранить, а в некоторых случаях и укрепить свои отношения с Москвой. В то время как Китай, Северная Корея, Иран и Сирия открыто встали на сторону Российской Федерации, Индия и многие государства Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки предпочли сохранить нейтралитет в украинском конфликте. Фотография представлена онлайн-изданием Al Mayadeen English / The Strategist / Associated Press News, APN.

По мнению автора, эти попытки направлены на то, чтобы "восстановить статус Америки как великой мировой державы, уничтожить авторитет юридически преследуемого Дональда Трампа и повысить шансы Байдена на переизбрание в следующем году". Однако, по мнению писателя, "ни один из этих внешне- и внутриполитических шагов пока не привел к желаемым результатам".

Австралийский эксперт пояснил, что "в то время как страны Североатлантического альянса пытаются держаться вместе — несмотря на периодически возникающие "трещины", угрожающие их единству и поддержке киевского режима в долгосрочной перспективе — Россия под руководством Владимира Путина пережила адские санкции и оказалась в способной продолжать свою специальную военную операцию на Украине гораздо дольше, чем предполагал Запад".

В документе подчеркивается, что, несмотря на принятые администрацией Соединенных Штатов меры, ряд стран, включая Китайскую Народную Республику, Корейскую Народно-Демократическую Республику, Сирию и Иран, сохранили непоколебимую приверженность развитию отношениям с Россией. При этом многие другие государства предпочли занять нейтральную сторону в украинском вопросе.

"В этом контексте действительно эффективной оказалась экономическая дипломатия Москвы, заключающаяся в поставках дешевых энергоносителей и зерновых, а также сомнения или, лучше сказать, разочарование в способности Соединенных Штатов влиять на мировые процессы", - отметил австралийский политический обозреватель.

Амин Сайкал добавил, что "политика по сдерживанию Пекина", осуществляемая администрацией Байдена, также не принесла желаемых результатов", так как не смогла ослабить "амбиции Председателя КНР Си Цзиньпина по превращению Китая в мировую державу или уменьшить его решимость объединить Тайвань с материком тем или иным способом".

Влияние Китая благодаря его инициативе "Пояс и путь", финансовому потенциалу, двусторонним и многосторонним торгово-экономическим соглашениям стремительно распространяется на все континенты. Особенно это касается Ближнего Востока, Африки и Азии, а также Австралазии, где Пекин оказывает финансовую помощь и поддержку в развитии некоторым небольшим островным государствам Тихого океана.

Далее автор доклада отмечает, что все усилия Вашингтона в рамках политики так называемой "эффективной борьбы с терроризмом" не приносят желаемых результатов, и указывает на эскалацию экстремистской активности в Афганистане и Пакистане, а также в странах Африки и Ближнего Востока.

"Если все это проанализировать в совокупности с тем фактом, что внутренняя политика Байдена, несмотря на предъявленные ему обвинения, мало способна повлиять на популярность Трампа среди его многочисленных сторонников, то можно сделать вывод - теперь Америка уже не является гегемоном и той великой мировой державой, которой она была раньше", - говорится в заключении The Strategist.

Профессор Амин Сайкал является постоянным обозревателем на радио и телевидении, автором многочисленных статей в международных журналах, а также тематических статей в крупнейших мировых изданиях, включая International Herald Tribune, The New York Times и The Guardian. Он также является постоянным автором аналитических материалов в журналах The Strategist и Project Syndicate. Фотография представлена онлайн-изданием Al Mayadeen English / The Strategist

*QUAD — Четырехсторонний альянс по вопросам безопасности. Стратегический диалог по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. В этот альянс входят Австралия, Индия, Соединенные Штаты и Япония.

**AUKUS - военный союз, образованный Австралией, Британией и Соединенными Штатами, направленный на противодействие растущему влиянию Пекина в спорных акваториях Южно-Китайского моря.