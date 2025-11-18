Известный среди фанатов Nintendo инсайдер выдвинул безумную новость

По данным источника NWeedle, известного в кругах поклонников Nintendo, студия Rockstar Games приступила к адаптации Grand Theft Auto VI для портативной консоли Nintendo Switch 2. Несмотря на то, что репутация инсайдера не является безупречной, в прошлом ему удавалось первым делиться достоверной информацией.

Техническая реализация такого проекта остается под большим вопросом. С одной стороны, перенос столь масштабного и технологически сложного проекта, как GTA VI, на мобильную платформу сопряжен с огромными трудностями. Ярким примером служит порт Elden Ring, релиз которого для Switch 2 был отложен на следующий год именно из-за проблем с оптимизацией. С другой стороны, уже известно, что железо новой консоли способно запускать такие требовательные тайтлы, как Cyberpunk 2077.

В случае успеха, выход Grand Theft Auto VI на Nintendo Switch 2 станет одним из самых амбициозных портов в современной игровой индустрии, сравнимым разве что с легендарной адаптацией «Ведьмака 3: Дикая Охота» для оригинальной Switch. Этот шаг может открыть Rockstar доступ к огромной аудитории портативных геймеров и установить новый технологический ориентир для всего рынка.