Ожидаются новые материалы по Ghost of Yōtei, Death Stranding 2 и многое другое.

Событие State of Play запланировано на неделю с 9 по 15 февраля, как подтвердил инсайдер NateTheHate (NateDrake). Инсайдер ранее поделился сведениями о возможном анонсе консоли Switch 2 и датах выхода новых игр от Xbox.

Согласно утечкам, Sony готовит презентацию на середину февраля, и, хотя масштабы шоу могут варьироваться, всегда присутствуют главные хиты платформы. Среди ожидаемых проектов выделяются демонстрации игры Ghost of Yōtei и долгожданный Death Stranding 2: On The Beach. Не исключены и новости от сторонних студий, напоминающие анонсы прошлого года, по типу Final Fantasy VII Rebirth, Stellar Blade и Silent Hill 2.

Эти мероприятия традиционно становятся ключевыми для поклонников гейминга в целом и фанатов Playstation в частности, на них представляют новые трейлеры и даты релизов и дают возможность заглянуть в ближайшее будущее игровой индустрии.