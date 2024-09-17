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Amogus54
The Sims 5 отменена - Maxis сосредоточится на The Sims 4 и добавит мультиплеер
Maxis отменила пятую часть чтобы игрокам не пришлось начинать всё с начала

Студия Maxis официально отказалась от разработки The Sims 5, которая носила кодовое название Project Rene. Официальной причиной такого решения стала озабоченность игроков тем, что пятая часть могла потребовать начинать всё с нуля. На данный момент The Sims 4 накопила огромное количество дополнений и контента, и разработчики не хотят разделять сообщество, предлагая новую игру с нуля.

Скриншот уже бывшей The Sims 5

Теперь ресурсы, ранее выделенные на The Sims 5, будут направлены на развитие The Sims 4, включая внедрение мультиплеера. Игрокам больше не придётся ждать новой части, чтобы насладиться онлайн-режимом. Проект Rene, изначально задуманный как концепция для пятой части, станет основой для мультиплеерного режима в The Sims 4. В октябре пройдёт первый тест этого режима, участие в котором смогут принять пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте The Sims Labs.

Скриншот уже бывшей The Sims 5

Интересно, что ранее утекшие скриншоты, которые якобы принадлежали The Sims 5, теперь, по слухам, относятся к ранней версии нового мультиплеера. Локации и интерфейсы из этих изображений использовались в прототипе, который будет дорабатываться и тестироваться со временем.

Слухи о The Sims 5 были довольно многообещающими. Говорилось, что игра могла включать значительно улучшенную графику, расширенные механики строительства, ещё более сложные социальные взаимодействия и впервые в серии — полноценный мультиплеер. Также ожидалось больше возможностей для креативного самовыражения игроков. Тем не менее, Maxis приняла решение сделать упор на развитие существующей игры и её комьюнити.

Несмотря на отмену новой части, поддержка The Sims 4 продолжится активными обновлениями и выпуском новых дополнений, основанных на наработках The Sims 5, что позволит фанатам игры наслаждаться развитием франшизы без необходимости переключаться на новую платформу.

#electronic arts #новости игр #новости игровой индустрии #maxis #the sims 4 #the sims 5 #sims 4 #sims 5
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