Студия Maxis официально отказалась от разработки The Sims 5, которая носила кодовое название Project Rene. Официальной причиной такого решения стала озабоченность игроков тем, что пятая часть могла потребовать начинать всё с нуля. На данный момент The Sims 4 накопила огромное количество дополнений и контента, и разработчики не хотят разделять сообщество, предлагая новую игру с нуля.
Теперь ресурсы, ранее выделенные на The Sims 5, будут направлены на развитие The Sims 4, включая внедрение мультиплеера. Игрокам больше не придётся ждать новой части, чтобы насладиться онлайн-режимом. Проект Rene, изначально задуманный как концепция для пятой части, станет основой для мультиплеерного режима в The Sims 4. В октябре пройдёт первый тест этого режима, участие в котором смогут принять пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте The Sims Labs.
Интересно, что ранее утекшие скриншоты, которые якобы принадлежали The Sims 5, теперь, по слухам, относятся к ранней версии нового мультиплеера. Локации и интерфейсы из этих изображений использовались в прототипе, который будет дорабатываться и тестироваться со временем.
Слухи о The Sims 5 были довольно многообещающими. Говорилось, что игра могла включать значительно улучшенную графику, расширенные механики строительства, ещё более сложные социальные взаимодействия и впервые в серии — полноценный мультиплеер. Также ожидалось больше возможностей для креативного самовыражения игроков. Тем не менее, Maxis приняла решение сделать упор на развитие существующей игры и её комьюнити.
Несмотря на отмену новой части, поддержка The Sims 4 продолжится активными обновлениями и выпуском новых дополнений, основанных на наработках The Sims 5, что позволит фанатам игры наслаждаться развитием франшизы без необходимости переключаться на новую платформу.