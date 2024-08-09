Деталей по показанному пока мало, но, как минимум, уже можно понять, в каком направлении будет развиваться игра

На прошедшей выставке QuakeCon 2024, студия id Software представила новые кадры из игры в легендарной серии — DOOM: The Dark Ages. Разработчики заявили, что их цель — создать лучший шутер в истории франшизы. На закрытой презентации было показано 10 минут геймплея из пре-альфа версии, которая вызвала восторг у зрителей.

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Основные моменты презентации:

Новый геймплейный подход: В отличие от DOOM Eternal, где акцент делался на динамике и вертикальности, девиз новой игры — "стоять и бороться". Темп игрового процесса, показанный в демо, был медленным, но это было сделано для демонстрации ключевых механик.

Новые возможности в бою: Игроки смогут использовать бросаемый щит не только для защиты, но и для открытия закрытых проходов.

Управляемый дракон и Мех: В одном из показанных эпизодов демонстрировалась битва на управляемом драконе, который может быть оснащен различными видами оружия. Кроме того, игрокам предложат управлять Мехом, вооруженным гигантским оружием, что добавляет новой динамики в сражения.

Новая система добиваний: Система добиваний врагов стала более гибкой и зрелищной.

Измененные враги: Некоторые противники, например Импы, стали больше и медленнее, чем в предыдущих частях.

Композитором DOOM: The Dark Ages точно не будет Эндрю Халшут, который создавал музыку для дополнений к DOOM Eternal после конфликта id Software с Миком Гордоном. В новой части саундтрек будет создан другим музыкантом, имя которого пока не раскрывается.

Судя по первым впечатлениям от DOOM: The Dark Ages, id Software намерены переосмыслить некоторые аспекты геймплея, сделав акцент на более тактическом подходе к сражениям. Фанаты с нетерпением ждут новых подробностей, которые могут появиться на ближайших игровых выставках.

Помимо анонса новой игры, id Software также объявила о выпуске инструментария для моддинга и браузера модов для DOOM Eternal на PC. Все владельцы игры смогут принять участие в бета-тестировании этих инструментов.