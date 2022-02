За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Последние 10 дней я провалялся в постели, подхватив Омикрон и состояние с высокой температурой и слабостью первых дней болезни навели меня на размышления о том, сколько моральных и физических сил от нас требуют компьютерные игры. Конечно, это очень индивидуальный вопрос, но с возрастом большинство игроков играют все меньше и меньше, а игры выбирают попроще, не требующие высокой концентрации и напряжения. А состояние болезни только подчеркивает эту тенденцию.

реклама

Купив первый компьютер в начале нулевых я почти сразу загрипповал, но в то время это никак не отражалось на моем желании играть и я до сих пор помню, как целую неделю играл в Diablo II, Half-Life и Age of Empires II: The Age of Kings с температурой в районе 38 градусов. В 2022 году повторить такой "подвиг" я даже не пытался и первые три дня у меня не было сил не только играть в игры, а даже на то, чтобы просто долго серфить интернет.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

И только спустя несколько дней, когда температура отступила, а в YouTube было просмотрено все, что накопилось за год в разделе "Смотреть позже", я решил поиграть в какую-нибудь стратегию. Только в какую стратегию поиграть, когда сил на это совсем немного? Как оказалось, не все стратегии подойдут на такой случай. Конечно, всегда можно поставить низкий уровень сложности для компьютерных оппонентов в стратегиях, требующих высокой реакции и концентрации: StarCraft II: Wings of Liberty, Warhammer 40,000: Dawn of War II – Retribution или Age of Empires IV.

реклама

Но назвать ленивое уничтожение войск под управлением глуповатого искусственного интеллекта "игрой" можно назвать с трудом и удовольствия такое занятие почти не приносит. Мозг не обмануть, и чтобы получить удовольствие от игры, мы должны получать какой-то вызов или решать задачи, затрачивая свои силы и получая в конце определенный результат.

А вот пошаговые стратегии подходят уже намного лучше, в Sid Meier’s Civilization VI или Heroes of Might and Magic V: Tribes of the East вы можете думать над ходом столько, сколько понадобится, и, при желании переиграть одну и ту же битву хоть десяток раз, достигая идеального результата.

Другую возможность получить удовольствие от игры, затратив совсем немного сил, могут дать экономические и градостроительные стратегии, где сражаться с врагом зачастую совсем не обязательно. Идеальны для этой цели игры серии Anno в режиме песочницы, где можно полностью убрать компьютерных оппонентов, пиратов, стихийные бедствия, пожары и болезни и сосредоточиться только на строительстве.

реклама

Именно этим я и занимался последние дни, установив Anno 2070 и начав застраивать огромный остров, заодно вспоминая механики игры и цепочки товаров, ведь за три-четыре года перерыва их довольно быстро забываешь. В чем же секрет того, что игры подобного типа увлекают и отрывают от реальности, несмотря на довольно монотонный для стороннего наблюдателя процесс?

Все дело в том, что мы не можем держать в памяти больше десятка дел одновременно, а игры Anno легко доводят это число до сотен вещей, о которых нужно позаботиться. Там построить склад, там проложить новый торговый маршрут, а на старом маршруте добавить еще пару кораблей. Разбить поля для нового типа еды или создать побольше товарных складов - таких задач приходится решать все больше и больше по мере роста вашего поселения.

реклама

Но сказать что это напрягает нельзя, ведь никто вас не подгоняет и вы можете заниматься идеальной расстановкой пары свинарников или десятка полей с картошкой хоть полчаса. А вот результат - в виде развивающихся городов, довольного населения и складов, забитых товарами, всегда радует и дает столь нужные нам эндорфины. Но не все экономические стратегии, даже так называемой "немецкой школы", пошли по этому пути и все-таки будут требовать от вас определенного напряжения как, например, игры серии The Settlers.

The Settlers 7: Paths to a Kingdom

The Settlers 7: Paths to a Kingdom - последняя большая игра серии The Settlers, вышедшая в 2010 году. В ней разработчики почти довели до идеала механику, состоящую из складов и носильщиков и явно уперлись в ее рамки. Несмотря на то, что были добавлены возможности развития через монастырь и научные открытия и через торговые пути и гильдию купцов, перед нами вновь те самые старые добрые "сеттлеры", придуманные в далеком 1993 году.

The Settlers 7: Paths to a Kingdom - игра неплохая, с в меру сложной экономикой, с простоватыми битвами, но способными сильно потрепать ваше царство, истощив казну. Графика, за счет мультяшного стиля, отлично выглядит и сейчас, спустя 12 лет. А искусственный интеллект на высоких уровнях сложности способен задать жару, обгоняя вас во всем - в постройке войск, исследованиях и торговле. Но есть и минусы, во-первых, низкая реиграбельность за счет небольшого набора стандартных карт и отсутствия режима "песочницы".

Во-вторых, отгрохать по-настоящему огромное поселение не удастся, даже если бы для него была создана карта, сказываются проблемы с носильщиками и складами. Но неделя интересной игры с The Settlers 7: Paths to a Kingdom вам гарантирована и пропускать ее нельзя. Совсем скоро, 17 марта, выходит игра-перезапуск серии, The Settlers и, надеюсь, ей есть, что предложить любителям экономических стратегий, ведь прогресс не стоял на месте и за 12 лет игрокам нужно что-то прорывное, но при этом сохраняющее дух серии, как это отлично получилось у Anno 1800.

Heroes of Might and Magic IV

Четвертая часть знаменитых героев меча и магии лучше всего отвечает на вопрос, что бывает, если не соблюсти баланс между новшествами, которые ждут игроки и основами серии, на которых, как на фундаменте, держится весь игровой процесс. В Heroes of Might and Magic IV, вышедшей в 2002 году, разработчики внесли слишком много спорных новшеств: герои и войска были способны путешествовать и сражаться отдельно друг от друга, юнитов больше нельзя было улучшать, а осады замков стали очень скучными.

Добавьте сюда большое количество багов, низкий бюджет, сказавшийся как на графике, ставшей изометрической, но растерявшей былое очарование, так и на музыкальном сопровождении и получите ответ, почему Heroes of Might and Magic IV провалилась и была холодно встречена большинством игроков. После выхода пятой части про нее и вовсе забыли, часть игроков переключилась на Heroes of Might and Magic V, а часть осталась верной Heroes of Might and Magic III. Но если воспринимать Heroes of Might and Magic IV как самобытную пошаговую стратегию, то она очень и очень неплоха и стоит вашего внимания даже в 2022 году.





Kohan 2: Kings of War

Начало нулевых годов в жанре стратегий отметилось поиском новых игровых механик, ведь стандартной простой системе - "наклепал юнитов, обвел мышкой, бросил в бой", исполнилось уже 10 лет и удивить игроков она уже ничем не могла. Отсюда и пошли многочисленные эксперименты с внедрением RPG-элементов, нанимаемых героев-командиров или с максимальным упрощением, или наоборот, усложнением экономической системы.

Игра Kohan 2: Kings of War, вышедшая в 2004 году, была ярким образчиком таких стратегий, старающихся удивить игрока чем-то новым. В ней были уже привычные командиры отрядов, усиливающие их своими способностями, а вот возможность создавать военные батальоны, компенсирующие слабости других войск, была в новинку. Неплохо работала и система усталости воинов, их боевого духа и влияния окружающей среды на бойцов.

Добавьте сюда развитую систему отстройки городов, способность отрядов расти в уровне, набирая опыт в битвах, неплохую для своего времени 3D-графику и получите рецепт стратегии, про которую будет писать каждый игровой журнал. Понравилась игра Kohan 2: Kings of War и игрокам, но, видимо, оказалась слишком усложненной для обычной RTS-стратегии, в то время как конкуренты избавлялись от "балласта", изначально затачиваясь под онлайн, где игроков ничто не будет отвлекать от бесконечно продолжающейся битвы.

Sins of a Solar Empire: Rebellion

Космические стратегии в реальном времени - жанр специфический, часто отпугивающий новичков сложным интерфейсом и запутанным управлением. Но если уж вы подсели на них, то обнаружите, что игр этого жанра не так уж и много. И когда пройдены Homeworld, Master of Orion и Haegemonia: Legions of Iron, а душа снова просится в космос, обратите внимание на игру Sins of a Solar Empire, вышедшую в 2008 году, а лучше, сразу на самодостаточное дополнение Sins of a Solar Empire: Rebellion 2012 года, в котором разработчики добавили огромное количество контента.

В игре вас ждет огромное количество неизведанных планет, большое количество космических кораблей, и довольно простая механика, ведь видов ресурсов всего четыре, а игровых рас - три. За счет этого порог вхождения в игру довольно невысокий, а вот увлечь она может надолго.





Tropico 4

После удачной и довольно популярной стратегии Tropico 3, разработчики из болгарской студии Haemimont Games поняли, что набрели на золотую жилу, и стали штамповать продолжения, не сильно затрагивая основы игрового процесса. Игра Tropico 4 вышла уже через два года после третьей части, в 2011 году, и в ней мы снова берем под контроль небольшое латиноамериканское государство, очень напоминающее Кубу.

Нововведений в Tropico 4, помимо подтянутой графики, было немного, одни из самых заметных: настраиваемые навыки Эль Президенте, влияющие на игровой процесс, ускоренное строительство зданий, импорт товаров и новые стихийные бедствия. В результате, если вам понравилась игра Tropico 3, то наверняка понравится и Tropico 4, что важно для любителей серии. А вот обычный игрок может и заскучать, не увидев радикальных новшеств.





Одним из минусов игр на ПК, по сравнению с консолями, является то, что мы обычно сидим за монитором, пусть даже и в удобном кресле. Особенно это заметно, когда болеешь или после тяжелого рабочего дня, в эти моменты особенно хочется пользоваться ПК и играть на нем прямо с дивана. Устроить это можно довольно просто, главное - телевизор с большой диагональю, подключенный к ПК как второй монитор, например, Xiaomi Mi TV 4S 50.

Потребуется беспроводная мышка, уверенно ловящая сигнал на расстоянии три-четыре метра. В Ситилинке как раз скидки на мышь Logitech G305 Lightspeed, считающуюся одной из лучших по соотношению цена/качество. Нужна и беспроводная клавиатура, а если она будет еще и с сенсорной панелью, как у Logitech K400 Plus, то удобство пользования ПК с дивана будет максимальным.

Пишите в комментарии, какие еще стратегии вы бы добавили в этот список?

Прошлые выпуски:

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

Часть 6

Часть 7