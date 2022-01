За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Обычно пользователи крайне негативно относятся к сбору любых данных о себе и своем оборудования в интернете. Будь то данные, которые о нас собирают мегакорпорации типа Google или телеметрия Microsoft, с которой связаны наиболее громкие скандалы и волны недовольства пользователей, до сих пор массово ставящих программы, вырезающие телеметрию из Windows.

Игровой сервис Steam собирает статистику об оборудовании и ПО пользователей уже много лет, но сумел избежать негатива со стороны пользователей из-за нее. В первую очередь в этом помогли регулярные и подробные отчеты, доступные на сайте Steam, которые позволяют любому геймеру оценить то, насколько его компьютер соответствует общей массе игровых ПК, используемых в мире.

Отлично показывает статистика Steam и тенденции, доминирующие на рынке игрового "железа", например, увеличение объемов оперативной и видеопамяти, стремительный рост популярности систем виртуальной реальности.

А в точности статистики сомневаться уже не приходится, ведь Steam в 2021 году поставил рекорды как по числу игроков, одновременно присутствующих на сервисе, число которых стало превышать 25 миллионов человек. Так и по числу активных пользователей за месяц, достигающему цифры в 120 миллионов человек, что уже сопоставимо с населением крупной страны.

В этом блоге я предлагаю вам взглянуть на то, на каком среднестатистическом компьютере играют в игры эти десятки миллионов геймеров, основываясь на последних данных статистики, доступных за декабрь 2021 года.

Операционная система

Первой строчкой идет версия операционной системы и здесь мы видим, что тотальное доминирование Windows 10 заканчивается, ведь доля Windows 11 быстро растет и составляет уже 10.15%. Ну а старой доброй Windows 7 пользуются всего 3.24% пользователей.

Оперативная память



В разделе, посвященному оперативной памяти, видно, что доминируют ПК с 16 ГБ ОЗУ, занимая 47,43% систем, на компьютеры с 8 ГБ ОЗУ, которых еще вполне хватало в игровом ПК совсем недавно, приходится 21.96%. А вот ПК с объемом памяти более 16 ГБ всего 13.72%, что наглядно показывает, что 16 ГБ ОЗУ вполне достаточно в наше время.

Процессор

В разделе, показывающем частоты процессора, видно, что большинство пользователей пользуются довольно низкочастотными моделями, средняя частота которых лежит в районе 3 ГГц.

А вот раздел, посвященный количеству ядер процессора, гораздо более интересен. Хотя четырехъядерные модели лидируют с долей в 35%, их почти догнали шестиядерники, доля которых составляет уже 32.41%, а прирост наиболее динамичный. Еще несколько месяцев и самым популярным процессором в геймерских ПК станет шестиядерник, что будет ознаменовать собой смену эпохи.

Четырехъядерных процессоров нам хватало для игр и работы почти 10 лет, но их время уходит, а сами они переходят в разряд бюджетных моделей. А вот восьмиядерных процессоров в статистике заметно меньше, 17.23%, а их доля растет гораздо медленнее.

Этому есть простое объяснение, хорошего шестиядерника вполне хватит для большинства игр даже с достаточно мощной видеокартой уровня GeForce RTX 3060 Ti, а стоят они намного дешевле восьмиядерных моделей, делая переплату за два дополнительных ядра очень ощутимой. Разрыв в ценах хорошо заметен, если сравнить цену моделей, которые еще актуальны, но продаются уже давно.

Например, четырехъядерный Core i3-10100F под сокет 1200 стоит в Ситилинке уже менее, чем 7000 рублей. Популярный шестиядерник Core i5-10400F, который отлично показывает себя в играх, стоит уже дешевле 13000 рублей. А вот мощный восьмиядерный Core i7-10700F, хоть и смотрится довольно дорогим на фоне своих младших братьев, в сравнении с процессорами от AMD выглядит очень привлекательным предложением, ведь его цена уже заметно ниже, чем у шестиядерного Ryzen 5 5600X!

Видеокарта

Следующий раздел статистики, посвященный видеокартам, уже который год возглавляет GeForce GTX 1060, сумевшая стать по-настоящему народной моделью. Ведь с момента ее запуска прошло уже почти пять с половиной лет, а она по-прежнему популярна и способна обеспечить приемлемый фремрейт даже в играх 2022 года.

В продаже GeForce GTX 1060 давно не найти, а вот другие популярные видеокарты - GeForce GTX 1650, GeForce GTX 1050 Ti и GeForce RTX 2060 в изобилии лежат на полках магазинов даже в 2022 году. Цены, конечно, кусаются, ведь майнинг бум и дефицит электронных компонентов хоть и пошли на убыль, но все так же продолжают влиять на рынок видеокарт. Но позитивные сдвиги уже появились и цены начали понемногу снижаться.

Шустро прибавляет свою долю в статистике GeForce RTX 3060, и уже скоро обгонит GeForce RTX 3070, но, скорее всего, повторить успех GeForce GTX 1060 и возглавить список самых популярных видеокарт в Steam ей уже не удастся из-за дефицита и высоких цен.

Монитор

Среди мониторов правит бал разрешение Full HD с доле в 67% и, похоже, еще долго не уступит первое место. А вот мониторов с разрешением 4K (3840х2160), всего 2.35% и их число даже не растет, а снижается, что неудивительно, ведь средние видеокарты по-прежнему не справляются с подобным разрешением в играх. Это делает 4K уделом энтузиастов и геймеров с толстыми кошельками.

Дисковое пространство

А вот дисковое пространство на компьютерах геймеров растет и, скорее всего, продолжит расти и дальше, ведь вес игр стремительно увеличивается, часто достигая 100 ГБ и более. Так мы быстро дойдем до ситуации, когда на SSD объемом 1 ТБ будет умещаться всего десяток новых игр. Это наглядно показывает статистика Steam, где уже у 51.91% пользователей дисковое пространство превышает 1 ТБ их доля быстро растет.

Шлемы виртуальной реальности

Но самый стремительный рост показывают шлемы виртуальной реальности, дающие совершенно новые ощущения в играх. Новая технология быстро развивается и похоже на то, что скоро игровой ПК станет немыслим без шлема виртуальной реальности, как когда-то, 30 лет, назад, рынок ПК быстро захватили компьютерные мыши, давно стали привычным устройством. Лидером статистики стал шлем Oculus Quest 2 с долей 39.62% и ее приростом в 3.3%.

Итоги

С одной стороны, среднестатистический игровой ПК быстро развивается, а новые технологии стремительно захватывают рынок. С другой, если посмотреть на самые популярные игровые видеокарты в Steam в прошлом, например, в 2016 году, то прогресс уже не так очевиден.

В то время самой популярной видеокартой была GeForce GTX 970, совсем немного уступающая в производительности лидеру конца 2021 года. А ведь пять с лишним лет - это огромный срок для столь быстро развивающихся отраслей, как игровая промышленность и разработка видеочипов. Особенно, если вспомнить, какие гигантские прыжки в производительности и графике совершала индустрия в прошлом.

Вспомните 2000 год, когда на GeForce 2 GTS геймеры играли в Need For Speed: Porsche Unleashed, Rune и Hitman: Codename 47.

А уже в 2005 году появились мощнейшие GeForce 7800 GTX, позволяющие на "максималках" играть в высокотехнологичные игры Need for Speed Most Wanted, F.E.A.R. и Quake IV.

А в 2010 году, еще через пять лет, на рынке уже внедрялся новый API DirectX 11, а видеокарты тех времен, Radeon HD 6970 и GeForce GTX 570, не только позволяли комфортно поиграть в новинки: Call of Duty: Black Ops, Metro 2033 или Mafia II, но и способны нормально работать даже в ПК 2022 года, запуская некоторые нетребовательные новые игры.

Похоже, что прогресс в разработке игр и увеличении производительности видеокарт могут окончательно добить майнеры и дефицит электроники, но радует хотя бы то, что в области процессоров в последние годы развитие пошло ускоренными темпами.





Пишите в комментарии, а ваш ПК похож на среднестатистический из Steam? И что вы думаете по поводу застоя на рынке видеокарт и разработки игр?