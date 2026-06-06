YouTube-блогер Throaty Mumbo попытался загрузить игры на консоль Sega Genesis с помощью винилового проигрывателя.

Идея передачи игровых данных через аудиоформаты давно использовалась в ранних домашних компьютерах. Один из энтузиастов попытался применить этот подход к консоли Sega Genesis, используя виниловую запись как носитель данных.

Источник изображения: Throaty Mumbo на YouTube

YouTube-блогер Throaty Mumbo, который занимается нестандартными техническими экспериментами, решил загрузить игры на Sega Genesis через проигрыватель виниловых пластинок. Он записал код игры в виде звукового сигнала и попытался воспроизвести их с помощью кассетного плейера.

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Для проекта использовали Mega EverDrive Pro и плату Raspberry Pi Pico 2, которая служила связующим звеном между аудиосигналом и консолью. На первом этапе эксперимент оказался успешным: небольшие самодельные ROM-файлы загружались через кассетную ленту и работали на консоли.

После этого автор перешел к винилу. Он выбрал проигрыватель Teenage Engineering PO-80 Record Factory и перенес данные на пластинку через аудиовыход. Однако устройство оказалось ограниченным по качеству записи. При воспроизведении сигнал подвергался искажениям: уровень громкости либо оказывался слишком высоким, либо слишком низким. Это приводило к повреждению данных и невозможности стабильной загрузки игр.





В итоге попытка использовать виниловый носитель для передачи ROM-данных на Sega Genesis завершилась неудачей. Проект провалился. YouTube-блогер признал, что магнитная лента хотя бы работала, пусть и медленно, а винил нет.