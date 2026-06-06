Компании Intel и AMD работают над своими настольными процессорами следующего поколения, и журналисты издания Wccftech подготовили материал, в котором сравнили предполагаемые характеристики будущих новинок.
По имеющимся данным, настольные процессоры Intel Core Ultra 400, относящиеся к семейству Nova Lake-S, получат до 52 ядер (16P+32E+4LP-E) и до двух вычислительных плиток. Новые модели будут сочетать в себе архитектуры Coyote Cove (для P-ядер) и Arctic Wolf (для E-ядер), а также Xe3 и Xe3P (для iGPU). Базовый лимит энергопотребления (PL1) будет достигать 175 Вт, а предельный показатель — 350 Вт для моделей с одной плиткой и до 700 Вт с двумя.
Настольные процессоры AMD Ryzen 10000, являющиеся частью семейства Olympic Ridge, как сообщается, будут иметь до 24 ядер и 48 потоков на базе архитектуры Zen 6, а их показатель TDP (PL1) составит 125+ Вт.
Модели AMD сохранят совместимость с платформой AM5, тогда как процессоры Core Ultra 400 перейдут на LGA 1954, и первые материнские платы на базе чипсетов Intel 900-й серии, включая Z990 и Z970, уже были продемонстрированы на Computex 2026.
Интересно, что оба семейства процессоров, как утверждается, будут использовать техпроцесс TSMC N2P. Более подробная информация о предполагаемых характеристиках моделей Intel Core Ultra 400 и AMD Ryzen 10000 представлена в следующей таблице.
|Процессоры
|Intel Core Ultra 400
|AMD Ryzen 10000
|Семейство
|Nova Lake-S
|Olympic Ridge
|Архитектура
|Coyote Cove (P-ядра)
Arctic Wolf (E/LP ядра)
|Zen 6
|Техпроцесс
|TSMC N2P
|TSMC N2P
|Макс. число ядер
|52
|24
|Макс. число потоков
|52
|48
|Макс. число P-ядер
|16
|24
|Макс. число E-ядер
|32
| —
|Макс. число LP-E-ядер
|4
| —
|Макс. объём кэша (L2+L3)
|160-320 МБ
|96 МБ L3
|Макс. объём кэша bLLC
|144-288 МБ
|64 МБ на стэк?
|DDR5 (1DPC 1R)
|8000 МТ/с
CUDIMM — да
|7200 МТ/с?
CUDIMM — да
|Макс. число линий PCIe 5.0
|36
| —
|Макс. число линий PCIe 4.0
|16
| —
|Поддержка сокета
|LGA 1954
|AM5
|Макс. TDP (PL1)
|125-175 Вт
|125+ Вт
|Макс. потребление (PL4)
|~700 Вт (две плитки)
~350 Вт (одна плитка)
| —
Ожидается, что первые процессоры Core Ultra 400 и Ryzen 10000 будут презентованы в начале следующего года. Сообщается, что у Intel первыми дебютируют модели на базе одной вычислительной плитки с количеством ядер не более 28, тогда как 52-ядерные процессоры будут запущены лишь спустя 2-3 месяца.