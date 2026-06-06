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В Wccftech сравнили предполагаемые характеристики процессоров Intel Core Ultra 400 и AMD Ryzen 10000
Анонс новинок ожидается в начале 2027 года.
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Компании Intel и AMD работают над своими настольными процессорами следующего поколения, и журналисты издания Wccftech подготовили материал, в котором сравнили предполагаемые характеристики будущих новинок.

Источник фото: Wccftech/Amazon

По имеющимся данным, настольные процессоры Intel Core Ultra 400, относящиеся к семейству Nova Lake-S, получат до 52 ядер (16P+32E+4LP-E) и до двух вычислительных плиток. Новые модели будут сочетать в себе архитектуры Coyote Cove (для P-ядер) и Arctic Wolf (для E-ядер), а также Xe3 и Xe3P (для iGPU). Базовый лимит энергопотребления (PL1) будет достигать 175 Вт, а предельный показатель — 350 Вт для моделей с одной плиткой и до 700 Вт с двумя.

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Настольные процессоры AMD Ryzen 10000, являющиеся частью семейства Olympic Ridge, как сообщается, будут иметь до 24 ядер и 48 потоков на базе архитектуры Zen 6, а их показатель TDP (PL1) составит 125+ Вт.

Модели AMD сохранят совместимость с платформой AM5, тогда как процессоры Core Ultra 400 перейдут на LGA 1954, и первые материнские платы на базе чипсетов Intel 900-й серии, включая Z990 и Z970, уже были продемонстрированы на Computex 2026.

Интересно, что оба семейства процессоров, как утверждается, будут использовать техпроцесс TSMC N2P. Более подробная информация о предполагаемых характеристиках моделей Intel Core Ultra 400 и AMD Ryzen 10000 представлена в следующей таблице.

Процессоры
 Intel Core Ultra 400 AMD Ryzen 10000
Семейство Nova Lake-S Olympic Ridge
Архитектура Coyote Cove (P-ядра)
Arctic Wolf (E/LP ядра)		 Zen 6
Техпроцесс TSMC N2P TSMC N2P
Макс. число ядер 52 24
Макс. число потоков 52 48
Макс. число P-ядер 16 24
Макс. число E-ядер 32  —
Макс. число LP-E-ядер 4  —
Макс. объём кэша (L2+L3) 160-320 МБ 96 МБ L3
Макс. объём кэша bLLC 144-288 МБ 64 МБ на стэк?
DDR5 (1DPC 1R) 8000 МТ/с
CUDIMM — да		 7200 МТ/с?
CUDIMM — да
Макс. число линий PCIe 5.0 36  —
Макс. число линий PCIe 4.0
 16  —
Поддержка сокета LGA 1954 AM5
Макс. TDP (PL1) 125-175 Вт 125+ Вт
Макс. потребление (PL4) ~700 Вт (две плитки)
~350 Вт (одна плитка)		  —

Ожидается, что первые процессоры Core Ultra 400 и Ryzen 10000 будут презентованы в начале следующего года. Сообщается, что у Intel первыми дебютируют модели на базе одной вычислительной плитки с количеством ядер не более 28, тогда как 52-ядерные процессоры будут запущены лишь спустя 2-3 месяца.

#intel core ultra 400 #amd ryzen 10000
Источник: wccftech.com
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