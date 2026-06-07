Компания Freedom Ship продвигает концепцию гигантского судна, рассчитанного на постоянное проживание десятков тысяч человек. Проект предусматривает жилые кварталы, социальную инфраструктуру и кругосветные маршруты в международных водах.

Создатели проекта Freedom Ship предлагают превратить морское судно в полноценное место для жизни. Концепция объединяет жилье, работу, образование, отдых и коммерческие услуги на одной плавучей платформе. Изображение: Yanko Design

Проект под названием Floating City рассчитан на размещение до 80 тысяч человек. На борту смогут находиться 50 тысяч постоянных жителей, 10 тысяч однодневных посетителей и 20 тысяч членов экипажа. Судно планируют оснастить ядерной энергетической установкой, а основным районом эксплуатации должны стать международные воды.

Изображение: Yanko Design

Изображение: Yanko Design

По замыслу разработчиков, корабль будет двигаться со скоростью около семи узлов и совершать кругосветное путешествие каждые несколько лет. Идею такого судна еще в 1990 году предложил американский инженер Норман Никсон (Norman Nixon). После его смерти в 2012 году развитие проекта остановилось, однако позже его возобновила команда под руководством Роджера М. Гуча (Roger M. Gooch).

Изображение: Yanko Design

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Авторы концепции заявляют, что ширина судна приблизится почти к одной миле, а высота составит 30 палуб. Помимо жилых помещений, на борту планируют разместить стадион на 15 тысяч зрителей, аквапарк, два музея, концертный зал, конференц-центр, магазины и рестораны.





Четыре палубы отведут под коммерческие и финансовые службы. Еще две займут торговый центр, фуд-холл, казино, ночной клуб и крупный аквариум. Для перемещения по территории предусмотрят сеть трамваев, пешеходных маршрутов и прогулочную дорожку длиной 24 километра. Также проект включает парковые зоны площадью три акра, больницу, образовательные учреждения и восемь вертолётных площадок для экстренной эвакуации.

Изображение: Yanko Design

Изображение: Yanko Design

Над концепцией работает команда из 12 специалистов. После привлечения финансирования строительство планируют начать в Индонезии через три–четыре года. Стоимость проекта оценивается в $16 миллиардов. Пока необходимые средства не собраны, поэтому Floating City остается концепцией будущего.