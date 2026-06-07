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Global_Chronicles
Более 30 китайских брендов хотят перейти на трансграничный лизинг как инструмент глобального роста
Китайские автопроизводители изучают трансграничный лизинг как альтернативу традиционному экспорту автомобилей. Модель позволяет сохранять право собственности на машины и получать долгосрочный доход от зарубежных клиентов.
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Рост поставок китайских автомобилей на внешние рынки сопровождается изменением экспортной стратегии. На фоне новых торговых ограничений компании все чаще ищут способы закрепиться за рубежом без крупных инвестиций в локальное производство. 

Фото: NBD

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в апреле 2026 года Китай экспортировал 769 тысяч автомобилей, что на 80,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые четыре месяца объем поставок достиг 3,127 миллиона машин, причем почти половину составили автомобили на новых источниках энергии.

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На этом фоне производители все активнее рассматривают трансграничный лизинг. В отличие от традиционной схемы продажи, такая модель позволяет сохранять право собственности на автомобиль в Китае, а зарубежный клиент вносит платежи постепенно в течение срока договора.

Компании рассчитывают получить сразу несколько преимуществ. Помимо возврата внутреннего НДС, они могут снизить для клиентов первоначальные затраты на покупку и предложить дополнительные услуги, включая техническое обслуживание и страхование. Это создает постоянный источник дохода вместо разовой сделки.

При этом модель требует развитой системы управления активами, оценки кредитных рисков и работы с транспортными средствами на местных рынках. Поэтому многие участники пока ориентируются на корпоративных клиентов, включая операторов сервисов такси.

Лизинговая компания Huasheng уже работает в Узбекистане и Южной Африке, а также объявила о планах расширения в Пакистане. По информации National Business Daily, интерес к подобной схеме проявили более 30 китайских автомобильных брендов, включая Dongfeng, Chery, GAC и BAIC.

#chery #gac #dongfeng #baic #nev #автоэкспорт #cpca #huasheng #трансграничный лизинг
Источник: carnewschina.com
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