Подготовка к новой линейке CPU от Intel идет полным ходом

Хотя анонс процессоров Intel Nova Lake перенесен с конца текущего года на начало следующего, в сеть уже начали проникать сведения касательно материнских плат на новом сокете LGA 1954. Так, на текущий момент известно, что будет существовать как минимум пять различных чипсетов: Z990, Z970, Q970, B960 и W980.

Изображение: ChatGPT

До сегодняшнего дня информация о новой платформе представляла собой разрозненные слухи, и лишь на Computex 2026 вендоры показали свои первые концепты готовых плат для LGA 1954. Но никаких конкретных сведений о новинках при этом не было указано.

реклама

И вот теперь, наконец пролился свет на спецификации первой материнской платы, которая оснащена чипсетом Q970. Ответственный за утечку инсайдер momomo_us выложил изображение с ее подробными характеристиками, где можно заметить небольшой недочет — в качестве CPU фигурирует серия Core Ultra 300. По всей видимости, это ошибка, так как платформа LGA 1954 рассчитана под Core Ultra 400.

Изображение: Wccftech

Как можно заметить, никаких сверхневиданных функций будущая новинка не имеет. Набор опций вполне приземленный: два слота DDR5, один слот PCI-E 5.0 x16, 1 слот M.2 NVMe и пр. Единственное, что выбивается, так это наличие сразу трех портов Ethernet. Но это объясняется ориентацией чипсета Q970 на бизнес-сегмент и рабочие станции.

В общем, каких-либо глобальных изменений по части внедрения новых стандартов линейка Nova Lake не принесет. Поэтому основной интерес смещается в сторону производительности CPU, о которой станет известно позже.