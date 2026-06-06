Хотя анонс процессоров Intel Nova Lake перенесен с конца текущего года на начало следующего, в сеть уже начали проникать сведения касательно материнских плат на новом сокете LGA 1954. Так, на текущий момент известно, что будет существовать как минимум пять различных чипсетов: Z990, Z970, Q970, B960 и W980.
До сегодняшнего дня информация о новой платформе представляла собой разрозненные слухи, и лишь на Computex 2026 вендоры показали свои первые концепты готовых плат для LGA 1954. Но никаких конкретных сведений о новинках при этом не было указано.
И вот теперь, наконец пролился свет на спецификации первой материнской платы, которая оснащена чипсетом Q970. Ответственный за утечку инсайдер momomo_us выложил изображение с ее подробными характеристиками, где можно заметить небольшой недочет — в качестве CPU фигурирует серия Core Ultra 300. По всей видимости, это ошибка, так как платформа LGA 1954 рассчитана под Core Ultra 400.
Как можно заметить, никаких сверхневиданных функций будущая новинка не имеет. Набор опций вполне приземленный: два слота DDR5, один слот PCI-E 5.0 x16, 1 слот M.2 NVMe и пр. Единственное, что выбивается, так это наличие сразу трех портов Ethernet. Но это объясняется ориентацией чипсета Q970 на бизнес-сегмент и рабочие станции.
В общем, каких-либо глобальных изменений по части внедрения новых стандартов линейка Nova Lake не принесет. Поэтому основной интерес смещается в сторону производительности CPU, о которой станет известно позже.