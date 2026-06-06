Рынок оперативной памяти продолжает реагировать на рост спроса со стороны систем искусственного интеллекта. Это влияет на доступность чипов и формирует нестабильную ценовую динамику для конечных покупателей.
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Крис Ся, региональный менеджер Lexar в Австралии и Новой Зеландии, заявил, что цены на оперативную память могут вырасти вдвое к концу года. Он отметил, что отдельные скидки и временная стабилизация стоимости не отражают общую ситуацию на рынке.
По его словам, такие предложения чаще всего связаны с распродажей старых складских запасов. Дистрибьюторы освобождают место для новых поставок, которые, как ожидается, будут дороже.
Ся связал рост цен с влиянием рынка искусственного интеллекта. Производственные мощности крупнейших поставщиков — Samsung, SK hynix и Micron — все больше ориентируются на выпуск высокоскоростной памяти, что сокращает доступность DRAM для массового рынка.
Менеджер по связям с общественностью Sapphire Эдвард Крислер (Edward Chrisler) в декабре 2025 года прогнозировал стабилизацию цен через шесть-восемь месяцев. Теперь эксперты изменили оценку: рост продолжится до конца года.
Кризис затронул не только настольные ПК. Ожидается сокращение поставок ноутбуков более чем на 10%. Продажи материнских плат упали более чем на 25%. Смартфоны либо подорожают, либо получат меньшие объемы более медленной памяти. Производитель экшн-камер GoPro также испытывает невероятно серьезные трудности из-за дефицита микросхем.
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Совет Криса Ся: если нужна оперативная память, покупайте сейчас. Снижения цен не будет несколько лет.