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Global_Chronicles
Цены на оперативную память могут удвоиться к концу 2026 года
Региональный менеджер Lexar в Австралии и Новой Зеландии Крис Ся заявил, что цены на оперативную память могут удвоиться к концу года. По его словам, текущие скидки на рынке связаны с распродажей старых запасов.
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Рынок оперативной памяти продолжает реагировать на рост спроса со стороны систем искусственного интеллекта. Это влияет на доступность чипов и формирует нестабильную ценовую динамику для конечных покупателей.

Источник изображения: Future

Крис Ся, региональный менеджер Lexar в Австралии и Новой Зеландии, заявил, что цены на оперативную память могут вырасти вдвое к концу года. Он отметил, что отдельные скидки и временная стабилизация стоимости не отражают общую ситуацию на рынке.

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По его словам, такие предложения чаще всего связаны с распродажей старых складских запасов. Дистрибьюторы освобождают место для новых поставок, которые, как ожидается, будут дороже.

Ся связал рост цен с влиянием рынка искусственного интеллекта. Производственные мощности крупнейших поставщиков — Samsung, SK hynix и Micron — все больше ориентируются на выпуск высокоскоростной памяти, что сокращает доступность DRAM для массового рынка.

Менеджер по связям с общественностью Sapphire Эдвард Крислер (Edward Chrisler) в декабре 2025 года прогнозировал стабилизацию цен через шесть-восемь месяцев. Теперь эксперты изменили оценку: рост продолжится до конца года.

Кризис затронул не только настольные ПК. Ожидается сокращение поставок ноутбуков более чем на 10%. Продажи материнских плат упали более чем на 25%. Смартфоны либо подорожают, либо получат меньшие объемы более медленной памяти. Производитель экшн-камер GoPro также испытывает невероятно серьезные трудности из-за дефицита микросхем.

Читайте:

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Совет Криса Ся: если нужна оперативная память, покупайте сейчас. Снижения цен не будет несколько лет.

#samsung #искусственный интеллект #ии #оперативная память #micron #sk hynix #sapphire #lexar #рынок памяти
Источник: tomshardware.com
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