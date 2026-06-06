На выставке Computex несколько производителей оперативной памяти сообщили, что цены на решения DDR5 от китайской компании CXMT сопоставимы с ценами Samsung, SK Hynix и Micron. Представление о дешевой памяти CXMT не соответствует действительности.

С начала кризиса DRAM отрасль возлагала надежды на китайского производителя CXMT. Ходили слухи, что его память решит проблему завышенных цен в потребительском сегменте. Журналисты поговорили с несколькими поставщиками на Computex, и реальность оказалась иной.

Изображение: WCCFTech

Поставщики памяти подтвердили: решения CXMT DDR5 стоят почти столько же, сколько продукция трех крупнейших производителей. Единственное реальное преимущество — доступность. CXMT не поставляет премиальные решения вроде HBM и SOCAMM для клиентов из сферы искусственного интеллекта и не делает их своим приоритетом. Вся доступная память уходит на традиционный клиентский рынок.

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Технологически CXMT пока не догоняет конкурентов. Максимальная скорость, которую удалось получить, — 8000 мегатранзакций в секунду. Компания выпускает обычные модули RDIMM, но отстает в премиальных категориях: CUDIMM, CQDIMM, MRDIMM и CSODIMM. Некоторые поставщики уже тестируют память CXMT для своих модулей, но применять ее планируют только в решениях начального уровня. Сначала эти модули появятся на китайском рынке, позже — в глобальной продаже.

При этом CXMT проявляет гибкость в работе с клиентами. В отличие от мировых производителей, компания не налагает штрафы на заказчиков и не требует оплачивать полную стоимость заказа для обеспечения поставок. Это помогает привлекать поставщиков памяти, но не делает саму память дешевле.