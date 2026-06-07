Новые утечки указывают на то, что складной iPhone Ultra получит необычную систему охлаждения с участием шарнирного механизма.

По мере появления новых сведений о первом складном смартфоне Apple становится понятнее, какие инженерные решения компания рассматривает для будущего устройства. Часть из них касается не только конструкции корпуса, но и отвода тепла.

Изображение предоставлено Samsung

Согласно данным нескольких инсайдеров, Apple разрабатывает для iPhone Ultra сложную систему терморегулирования. Ранее сообщалось о применении парокамеры для охлаждения, однако теперь появились сведения, что в отводе тепла будет участвовать и шарнирный механизм устройства.

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Инсайдер Schrödinger утверждает, что шарнир станет частью общего теплового контура смартфона и поможет распределять тепло по заданному маршруту внутри конструкции. При этом информация о наличии защиты от воды и пыли уровня IP68 пока отсутствует.

Дополнительные подробности привел источник Fixed Focus Digital. По его данным, Apple намерена использовать в шарнире материал Liquidmetal — аморфный металлический сплав со специальной структурой, которая формируется при быстром охлаждении в процессе производства. Сообщается, что такой материал примерно в полтора раза тверже нержавеющей стали и в 2,5 раза прочнее обычного титана. При этом он сохраняет способность изгибаться под нагрузкой. Поскольку Liquidmetal не отличается высокой теплопроводностью, Apple, вероятно, применит внутри шарнира отдельный теплопроводящий канал для повышения эффективности охлаждения.

Ранее инсайдер Ice Universe также заявил, что складной iPhone Ultra может оказаться тяжелее смартфона Galaxy Z Fold 8 от Samsung.