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Global_Chronicles
Игроки Forza Horizon 6 требуют ужесточить наказание за тараны соперников в онлайн-заездах
Игроки Forza Horizon 6 все чаще жалуются на преднамеренные столкновения во время сетевых гонок. В сообществе обсуждают усиление «призрачного» режима и отдельный подбор соперников для нарушителей.
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Обсуждение качества сетевых заездов в Forza Horizon 6 вновь вышло на первый план после очередного ролика, опубликованного одним из игроков. Видео быстро привлекло внимание сообщества и спровоцировало спор о том, как бороться с агрессивным стилем вождения.

Скриншот видео u/cmccloud59

Поводом для дискуссии стала публикация пользователя Reddit под ником u/cmccloud59. Он показал момент, в котором другой участник гонки незадолго до обгона намеренно врезался в его автомобиль. После столкновения машина потеряла управление и влетела в ограждение. Автор видеозаписи в шутку написал, что готов объявить награду за виновника инцидента, однако подчеркнул, что речь не идет о реальном вознаграждении.

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Многие участники обсуждения согласились, что подобное поведение не должно приносить преимущества в соревнованиях. Некоторые геймеры обратили внимание на то, что агрессивная тактика может помогать добиваться высоких результатов в рейтинговых таблицах.

Одним из наиболее популярных предложений стало расширение работы «призрачного» режима. Сейчас система уже применяется в отдельных ситуациях, включая старт гонок и некоторые потенциально опасные столкновения. Пользователи считают, что игра должна чаще распознавать неспортивные действия и временно отключать возможность контакта с автомобилем нарушителя.

При этом часть сообщества выступает против чрезмерной автоматизации. По мнению таких игроков, слишком частое превращение машин в «призраков» способно сделать заезды менее напряженными.

Еще одним вариантом называют подбор соперников по стилю поведения. В этом случае агрессивные водители чаще встречались бы друг с другом, а аккуратные гонщики — с игроками, придерживающимися честной борьбы на трассе.

#игры #reddit #playground games #forza horizon 6 #онлайн-гонки #призрачный режим
Источник: notebookcheck.net
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