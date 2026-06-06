Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
TAG Heuer добавила в часы Connected Calibre E5 отслеживание сезона Formula 1 в реальном времени
TAG Heuer представила специальную версию умных часов Connected Calibre E5 для поклонников Formula 1. Часы показывают расписание гонок, результаты и турнирные таблицы на протяжении всего сезона.
реклама

Возвращение TAG Heuer в качестве официального хронометриста Formula 1 компания решила подчеркнуть новыми часами для болельщиков автоспорта. Специальная версия Connected Calibre E5 получила набор функций, связанных с чемпионатом мира. Фото: Notebookcheck

TAG Heuer представила модель Connected Calibre E5 45 mm x Formula 1. Новинка основана на существующей платформе Connected Calibre E5, однако получила специальное программное и визуальное оформление, ориентированное на поклонников гонок Formula 1.

Одной из главных особенностей стал циферблат Race Track. В течение сезона он автоматически меняется для каждого из 24 этапов чемпионата. Часы отображают название Гран-при, национальный флаг страны проведения и схему трассы. По контуру трассы движется индикатор секунд, превращая экран в своеобразную карту текущего этапа.


реклама

В часы встроили отдельное приложение Formula 1. Оно предоставляет доступ к официальному календарю соревнований, времени заездов, результатам гонок и положениям пилотов и команд в чемпионате. Пользователь получает данные непосредственно на экране часов без необходимости постоянно обращаться к смартфону.

Модель получила титановый корпус диаметром 45 мм с черным DLC-покрытием. В основе аппаратной платформы лежит процессор Qualcomm Snapdragon 5100+, а среди функций присутствуют GPS, мониторинг физической активности и контроль показателей здоровья.

Новая версия Connected Calibre E5 стала очередным шагом TAG Heuer по интеграции цифровых сервисов Formula 1 в собственную линейку носимых устройств.

#умные часы #часы #formula 1 #tag heuer #connected calibre e5 #qualcomm snapdragon 5100+ #race track #tag heuer os
Источник: notebookcheck.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MLID: частота CPU AMD Zen 6 превысит 6,5 ГГц, предполагаемый Ryzen 9 10960X3D2 получит 312 МБ L2+L3
VK и «Яндекс» начнут взимать плату за использование сторонних почтовых клиентов
Мессенджер «Макс» полностью перестал работать на аппаратах iPhone
Apple объяснила удаление мессенджера «Макс» из магазина App Store необходимостью соблюдать санкции
Крупные вендоры показали ноутбуки и мини-ПК с APU NVIDIA RTX Spark на Computex 2026
Учёные зафиксировали изменение внутренней активности Солнца за 40 лет, не совпадающие с его циклами
Новый высокопроизводительный чип Rhea1 призван составить конкуренцию AMD, Intel и Nvidia
Разработка линейки NVIDIA GeForce RTX 50 Super возобновлена, готовится RTX 5060 Super с 12 ГБ памяти
Прогноз ООН: Ожидаемое к концу года Эль-Ниньо может стать сильнейшим в истории
Casio представила механические часы с карбоновым циферблатом, сапфировым стеклом и отделкой золотом
AMD рассчитывает повторить успех Ryzen на рынке видеокарт
Энтузиаст сравнил Core i7-5775C и Core i7-4790K в Crimson Desert и ряде других популярных игр
Эксперт протестировал Gothic 1 Remake на RTX 5070 в трёх разрешениях
Отчёт о памяти Nvidia Rubin обрушил акции Micron на 10% и привёл к потере $100 млрд капитализации
Новый сокет Intel LGA 1954 с двойным прижимным механизмом впервые засветился на Computex 2026
В России планируют построить первый частный космодром «Приморский»
MSI показала прототип GeForce RTX 6090 с усовершенствованной системой охлаждения
Павел Дуров высказался об уязвимости российских смартфонов из-за зарубежных магазинов ПО
Крупнейшие чипмейкеры потеряли $1,3 трлн рыночной стоимости за сутки
BYD Denza Z9 GT с запасом хода 1000 км стал самым продаваемым люксовым электромобилем в Китае

Популярные статьи

Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
Xbox 360 и PlayStation 3 в 2026 году – сколько стоит лицензионный ретрогейминг
Ностальгируем — 5 лучших JRPG для первой PlayStation
«Квантовое превосходство», «Кумиры»: краткий обзор фильмов
Продолжаю разбор сгенерированных ИИ сообщений об ошибках и улучшение проекта Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter