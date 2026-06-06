TAG Heuer представила специальную версию умных часов Connected Calibre E5 для поклонников Formula 1. Часы показывают расписание гонок, результаты и турнирные таблицы на протяжении всего сезона.

Возвращение TAG Heuer в качестве официального хронометриста Formula 1 компания решила подчеркнуть новыми часами для болельщиков автоспорта. Специальная версия Connected Calibre E5 получила набор функций, связанных с чемпионатом мира. Фото: Notebookcheck

TAG Heuer представила модель Connected Calibre E5 45 mm x Formula 1. Новинка основана на существующей платформе Connected Calibre E5, однако получила специальное программное и визуальное оформление, ориентированное на поклонников гонок Formula 1.

Одной из главных особенностей стал циферблат Race Track. В течение сезона он автоматически меняется для каждого из 24 этапов чемпионата. Часы отображают название Гран-при, национальный флаг страны проведения и схему трассы. По контуру трассы движется индикатор секунд, превращая экран в своеобразную карту текущего этапа.





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В часы встроили отдельное приложение Formula 1. Оно предоставляет доступ к официальному календарю соревнований, времени заездов, результатам гонок и положениям пилотов и команд в чемпионате. Пользователь получает данные непосредственно на экране часов без необходимости постоянно обращаться к смартфону.

Модель получила титановый корпус диаметром 45 мм с черным DLC-покрытием. В основе аппаратной платформы лежит процессор Qualcomm Snapdragon 5100+, а среди функций присутствуют GPS, мониторинг физической активности и контроль показателей здоровья.

Новая версия Connected Calibre E5 стала очередным шагом TAG Heuer по интеграции цифровых сервисов Formula 1 в собственную линейку носимых устройств.