Американский дальнобойщик обновил установленный в кабине грузовика игровой симулятор. Новая конфигурация получила гоночное кресло, профессиональные педали, рулевую базу и дополнительное оборудование.

Игровые системы в грузовиках встречаются редко, а полноценные гоночные симуляторы — ещё реже. Один из американских водителей решил доработать свою необычную установку и показал результат после масштабного обновления.

Фото: ZanaZamora

Дальнобойщик из США, известный под ником ZanaZamora, опубликовал на Reddit фотографии модернизированного игрового комплекса, установленного в кабине тягача. Ранее его оборудование уже привлекало внимание пользователей, а теперь получило ряд новых компонентов.

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В обновлении участвовала компания Conspit, чье оборудование водитель использовал и раньше. Самым заметным обновлением стал гоночный кокпит GT-Lite Pro с бело-синим ковшеобразным креслом. По словам владельца, новое сиденье оказалось не только удобнее, но и лучше подходит для ограниченного пространства внутри грузовика.

Фото: ZanaZamora

Кроме того, симулятор оснастили блоком педалей Conspit CPP Evo 3, рулевой базой Ares Platinum, быстросъемным адаптером и отдельной приборной панелью. Водитель отметил, что новые компоненты компактнее и легче прежних, что особенно важно для размещения в кабине.

Кроме элементов симулятора, он заменил периферию. Теперь в установке используются клавиатура Corsair K95 RGB Platinum XT и полноразмерная Stream Deck.

Грузовик принадлежит знакомому ZanaZamora, который не возражает против необычной конструкции при условии, что игры не мешают работе. Вопрос безопасности оборудования водитель также продумал заранее. По его словам, все геймерские гаджеты хорошо закреплены, поэтому быстро демонтировать и похитить их практически невозможно.