Meta (признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ) начала использовать быстровозводимые конструкции для размещения серверов искусственного интеллекта в США.

Рост вычислительных потребностей систем искусственного интеллекта заставляет технологические компании искать способы ускоренного развёртывания инфраструктуры. Meta* решила сократить сроки строительства дата-центров за счет нестандартного подхода к размещению оборудования.

Источник изображения: Meta

Компания начала устанавливать на территории США так называемые конструкции быстрого развертывания, внутри которых размещаются серверы для работы с искусственным интеллектом. По данным Cleanview Energy, Meta уже построила или строит с использованием такой схемы три объекта.

реклама

Один из них находится в Нью-Олбани, штат Огайо. Там компания ранее возвела пять традиционных зданий, на строительство которых потребовалось около двух-трех лет. После этого Meta приступила к монтажу пяти новых сооружений площадью около 11,6 тыс. м² каждое. Работы стартовали в апреле 2026 года, а спутниковые снимки уже показывают завершённые объекты.

О стратегии быстрого развертывания инфраструктуры Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) рассказал еще в прошлом году. Есть информация что, компанию вдохновил опыт xAI, которая в 2024 году ввела в строй ИИ-центр на 100 тысяч серверов всего за 19 дней.

Для энергоснабжения Meta использует собственные турбины, работающие независимо от общей электросети. Если текущие проекты будут реализованы в срок, согласно отчету Cleanview Energy, общая мощность может достичь 13 ГВт к концу 2027 года — примерно столько же, сколько вырабатывают 13 атомных электростанций, и более чем достаточно для обеспечения электроэнергией Нью-Йорка.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России