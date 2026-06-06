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Global_Chronicles
Марк Цукерберг устанавливает палатки для размещения серверов ИИ по всей территории США
Meta (признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ) начала использовать быстровозводимые конструкции для размещения серверов искусственного интеллекта в США.
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Рост вычислительных потребностей систем искусственного интеллекта заставляет технологические компании искать способы ускоренного развёртывания инфраструктуры. Meta* решила сократить сроки строительства дата-центров за счет нестандартного подхода к размещению оборудования.

Источник изображения: Meta

Компания начала устанавливать на территории США так называемые конструкции быстрого развертывания, внутри которых размещаются серверы для работы с искусственным интеллектом. По данным Cleanview Energy, Meta уже построила или строит с использованием такой схемы три объекта.

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Один из них находится в Нью-Олбани, штат Огайо. Там компания ранее возвела пять традиционных зданий, на строительство которых потребовалось около двух-трех лет. После этого Meta приступила к монтажу пяти новых сооружений площадью около 11,6 тыс. м² каждое. Работы стартовали в апреле 2026 года, а спутниковые снимки уже показывают завершённые объекты.

О стратегии быстрого развертывания инфраструктуры Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) рассказал еще в прошлом году. Есть информация что, компанию вдохновил опыт xAI, которая в 2024 году ввела в строй ИИ-центр на 100 тысяч серверов всего за 19 дней.

Для энергоснабжения Meta использует собственные турбины, работающие независимо от общей электросети. Если текущие проекты будут реализованы в срок, согласно отчету Cleanview Energy, общая мощность может достичь 13 ГВт к концу 2027 года — примерно столько же, сколько вырабатывают 13 атомных электростанций, и более чем достаточно для обеспечения электроэнергией Нью-Йорка.

 * Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России

#сша #искусственный интеллект #ии #meta #марк цукерберг #центры обработки данных
Источник: tomshardware.com
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