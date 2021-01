Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

За последние месяцы в блогах, посвященным стратегиям, мы вспомнили самые популярные стратегии в реальном времени, пошаговые, и экономические. Однако, если топовые стратегии у всех на слуху, и вы не могли пропустить такие хиты, как Sid Meier’s Civilization VI и Age of Empires II: Definitive Edition, то менее популярные стратегии, которые "не взлетели", могли пройти мимо вас.

Я предлагаю вспомнить самые оригинальные стратегии последних лет, которые не обласканы вниманием прессы по каким-то причинам, и тем не менее стоят того, чтобы попробовать поиграть в них. Причины, по которым стратегия не набрала высокий балл в игровых изданиях и не собрала большую армию поклонников, могут быть разные - от технических огрехов, до излишней сложности, которая не дает массовому игроку разобраться в этой игре.

They Are Billions

Я предлагаю начать как раз с такой стратегии, очень сложной, почти хардкорной, которая не будет прощать ваши ошибки, но если вы дадите себе время разобраться с ней, вас ждут десятки часов увлекательного геймплея. Я говорю о They Are Billions - стратегии в реальном времени от Numantian Games, вышедшей в 2019 году.

Я люблю тяжелые стратегии, люблю постапокалептический зомби-сеттинг и стратегии, где можно играть "от обороны", возводя сложные укрепления и непроходимые стены. Все это есть в They Are Billions, в которой вы переноситесь в мрачный постапокалептический мир стимпанка, в котором люди сопротивляются огромным ордам зомби, нападающим на их города.

В игре вы должны будете отстраивать мощную оборону, параллельно налаживая довольно сложную экономику с большим списком ресурсов: дерево, еда, железо, золото, камень, нефть, рабочие и энергия. Зомби будут нападать волнами, и если прорвут вашу оборону, то заразят поселенцев, что обречет ваш город на гибель. Дело усложняет то, что в игре нет сохранений - если вы удачно отбили много нападений, но забыли закрыть прореху в заборе, в которую забредет единственный зомби - вы проиграли.

Проигрывать и начинать заново, особенно в начале, придется часто. Но с ростом опыта вы будете предвидеть ситуацию на минуты вперед и строить эффективную оборону. Помимо классического стратегического режима, в игре есть наступательные и тактические миссии, в которых будет доступно и огромное дерево технологий.

Я играю в They Are Billions уже больше года, и до сих пор игра бросает мне серьезный вызов на высоких уровнях сложности. Из минусов стоит отметить темную картинку, которую не помешает скорректировать в драйверах видеокарты.

Northgard

На первый взгляд Northgard - простая стратегия старой школы. Лесорубы валят лес, жители собирают ягоды и строят домики - все это мы видели уже не один десяток раз в разных стратегиях. Однако, стоит вам дожить до второй-третьей зимы, когда ваши поселенцы голодают, болеют и умирают, а вдобавок на ваших лесорубов делают вылазки волки и мертвецы, вы понимаете, что игра очень непроста.

А когда разберетесь с механиками исследований дерева технологий, методами захвата новых территорий и различиями разных кланов, то поймете, что Northgard - серьезная стратегия, которая требует оттачивания мастерства и бросает игроку вызов.

Игра постоянно держит в напряжении - вроде бы, все вокруг происходит неторопливо на фоне пасторальных пейзажей, но, то нападут викинги с моря, то дикие животные, то откроются порталы с мертвецами, и все это на фоне недостатка продуктов и постоянных вылазок ИИ-игроков. В результате мы имеем отличную реиграбельную стратегию с уклоном в хардкор и выживание.

Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim

Данная стратегия вышла в 2009 году, но получила последнее DLC в 2010 году и поэтому, думаю, стоит ее включить в наш список. Игра является продолжением фентезийной стратегии Majesty: The Fantasy Kingdom Sim, вышедшей в 2000 году. В игре вам предстоит взять на себя роль верховного правителя королевства Ардания, обеспечивая защиту королевства и развитие армии.

Игра интересна тем, что не позволяет взять контроль над определенным юнитом и направить его на врагов, вам предстоит предложить войскам награду золотом за выполнение задания по убийству монстров. А войско можно набрать весьма разнообразное, состоящее из доблестных воинов, умных волшебников, диких варваров и еще семи классов, комбинируя которые, можно создать мощную армию без слабых сторон.

За счет непрямого управления геймплей Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim заметно отличается от обычных стратегий и играть очень интересно. Из минусов могу отметить отсутствие случайных карт и низкую реиграбельность игры. Наиграть в нее сотни часов не получится, тем не менее, я регулярно возвращаюсь к игре на пару вечеров.

Lethis — Path of Progress

Если вы любите градостроительные игры, такие как знаменитые Caesar III, Pharaoh, Zeus: Master of Olympus и Emperor: Rise of the Middle Kingdom, прошли их вдоль и поперек, но хотите чего-нибудь похожего, но нового, то попробуйте Lethis — Path of Progress.

Эта игра работает по механикам знаменитого Caesar III, но выглядит более современно и перенесет вас в стимпанк-мир, где вам предстоит отстроить огромный город и удовлетворить все потребности жителей. Экономика в Lethis — Path of Progress использует конденсированный пар как главный источник энергии. Не забыта и торговля с сельским хозяйством.

Игру отличает приятная картинка и отличный саундтрек, и довольно низкая сложность - разобраться с механиками получится за два-три часа.

Aven Colony

Градостроительная стратегия, в которой вам предстоит строить колонию для землян на неприветливой планете без кислорода. Довольно легкая на первый взгляд, к середине игрового процесса Aven Colony набирает достаточно сложности, чтобы увлечь игрока. Ведь вам придется контролировать урожаи, жителей и их счастье, преступность, выработку и чистоту воздуха, электричество, занятость, разнообразные ресурсы и маршруты их доставки.

Игру отличает приятный визуальный стиль - инопланетные пейзажи просто потрясающие. Реиграбельность низкая, но пройти игру стоит, ведь стратегий этого жанра не очень много и их любители постоянно испытывают дефицит.

Iron Harvest

Классическая стратегия с уклоном в боевые действия, выполненная в духе Company of Heroes. Действие игры разворачивается во время альтернативных 1920-х годов, где царствует дизель-панк и на фронтах сражаются огромные мехи. Вам предстоит поучаствовать в конфликте между тремя странами в Центральной и Восточной Европе: Полянией, Русвиетом и Саксонией, очень похожих на Польшу, смесь Российской империи и Советского Союза, и Германии, соответственно.

За уникальный сеттинг и динамичные сражения Iron Harvest достойна попасть в коллекцию каждого любителя стратегий. Неплох в игре и сюжетный режим, прохождение которого затянет надолго, а графика - одна из лучших, что я видел на сегодняшний день в стратегиях.





Oil Rush

Постапокалиптическая стратегия, где вам предстоит сражаться за нефть - главный ресурс умирающего мира, в котором люди ютятся на плавучих платформах и крохотных островках, разбросанных по огромному океану. В вашем распоряжении будут воздушная и морская техника, которой вы будете отбивать у противника контрольные точки, дающие господство на карте.

Если вы любите стратегии, похожие на Warhammer 40,000: Dawn of War, которые требуют концентрации и напряжения, и состоят, по сути, из одной непрерывной битвы, то Oil Rush вам понравится.

Surviving Mars

Еще одна экономическая стратегия, в которой вам предстоит строить колонию на Марсе. Главным, что следует добывать на неприветливой планете, станет воздух. А потом список потребностей населения будет все расширяться и расширяться. Сложности добавит и то, что каждый колонист будет уникальной личностью, с плюсами и минусами характера, а не простым пиксельным болванчиком с именем над головой.

Реиграбельность стратегии низкая, сложность - средняя, и для любителей экономических стратегий и градостроительных симуляторов Surviving Mars обеспечит несколько вечеров приятного геймплея.





Offworld Trading Company

Еще одна стратегия, действие которой происходит на Марсе. На этот раз мирная, с противниками вам придется сражаться сугубо на торговом поприще. Возглавив одну из четырёх компаний занимающейся добычей и поставкой природных ресурсов в человеческие колонии на Марсе и базы в астероидных полях, вам предстоит привести вашу колонию к процветанию и доминированию.

Сложность игры довольно высокая и она с честью может занять место на полке любителя хардкорных экономических симуляторов. А реиграбельность, как и у всех подобных игр - довольно низкая, но пару недель активной игры Offworld Trading Company вам обеспечит.

Demigod





Я долго думал, какую стратегию поставить на 10-е место, и если честно, не нашел больше ни одной интересной стратегии периода 2010-2020, которая не попала в три предыдущих блога, и какую можно было бы поставить в один ряд с играми выше. Поэтому, надеюсь, читатели простят мне небольшую подтасовку, ведь я поставлю на 10-е место игру 2009 года. Но игра очень стоящая, интересная, реиграбельная и сложная. Я говорю о MOBA игре Demigod от Gas Powered Games.

Вам предстоит выбрать одного из 10 полубогов, разделённых на 2 вида: ассасины и полководцы, и обладающих набором специальных умений, и сразиться с противниками на большой арене. Доступны четыре режима игры - "Завоевание", "Владычество", "Полное уничтожение" и "Крепость". Умения полубогов сильно отличаются, что дает большую вариативность геймплея и множество комбинаций тактик.

На месте и стандартные для MOBA игр различные улучшения героя и покупка одежды, оружия и зелий. В свое время игра увлекла меня на несколько недель своей динамикой и напряженными битвами. Стоит отметить и шикарную графику, которая и спустя 11 лет выглядит отлично.





Вот такая десятка недооцененных стратегий у меня получилась. Несмотря на низкие оценки игровой прессы, эти стратегии в свое время доставили мне немало удовольствия. А They Are Billions и Northgard стали стратегиями, которые всегда установлены на моем ПК, и в которые я регулярно играю.



Пишите в комментарии, играли ли вы в эти стратегии? И какие добавили бы в этот список?