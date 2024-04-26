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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Электрический минивэн Zeekr Mix призван поразить клиентов возможностями трансформации салона
«Буханка» здорового человека наконец-то доберётся до конвейера!

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Ресурс CnEVPost поделился краткой информацией о пятой модели торговой марки Zeekr, принадлежащей китайскому холдингу Geely. Весьма популярный в Китае формат минивэна специалисты Zeekr в данном случае усовершенствовали с упором на практичность и универсальность применения. При общей длине кузова 4,7 метра колёсная база насчитывает 3 метра, что формирует довольно короткие свесы, а заявленный дорожный просвет 39 сантиметров вообще превращает Zeekr Mix в «буханку здорового человека».

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Источник изображения: Zeekr, CnEVPost

Тип привода пока не уточняется, но для электромобилей не составляет труда реализовать привод на обе оси, лишь бы на такую модификацию находилось достаточно покупателей. Это первый электромобиль Zeekr на новой платформе SEA-M, которая предусматривает широкие возможности компоновки, и будет предлагаться даже в коммерческом секторе.

Источник изображения: Zeekr, CnEVPost

Главное достоинство платформы — впечатляющий простор интерьера, а в модели Zeekr Mix он дополнительно обеспечивается не только сдвижными дверями без центральной стойки, но и первыми в истории мирового автопрома поворотными передними сидениями с электроприводом. Если на иллюстрации они развёрнуты на 180 градусов, то предельная амплитуда разворота может достигать 270 градусов. По-видимому, центральный бокс между передними сидениями в данном случае демонтируется.

Источник изображения: Zeekr, CnEVPost

Когда и по какой цене такой минивэн появится в продаже, производитель не уточняет, но сертификационные документы на Zeekr Mix были поданы ещё в прошлом месяце.

#электромобили #минивэн #zeekr
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Chimbal
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VL86f
14:38
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14:37
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Chimbal
14:35
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