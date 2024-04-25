Каждый чехол Juice Pack оснащён современным портом USB-C, который обеспечивает быструю и удобную зарядку как самого чехла, так и подключённого к нему iPhone

Компания Mophie, известная своими качественными аксессуарами для мобильных устройств, выпустила линейку чехлов-аккумуляторов Juice Pack для новых моделей iPhone 15. Эти изящные и компактные решения призваны значительно продлить время автономной работы смартфонов, не ухудшая при этом их внешний вид и удобство использования.

Juice Pack разработаны с учётом последних тенденций в дизайне мобильных устройств и обеспечивают надёжную защиту iPhone от царапин и ударов. Несмотря на компактный размер, эти чехлы оснащены аккумуляторами достаточной ёмкости, чтобы существенно увеличить время работы смартфона. Например, версия для iPhone 15 Pro Max имеет батарею ёмкостью 3000 мАч, а модели для iPhone 15 и 15 Pro — 2400 мАч.

реклама

По заявлениям производителя, эти аккумуляторы позволяют продлить время работы в режиме разговора, воспроизведения музыки и видео до 44 часов, 11 часов и 11 часов соответственно.

Каждый чехол Juice Pack оснащён современным портом USB-C, который обеспечивает быструю и удобную зарядку как самого чехла, так и подключённого к нему iPhone. При подключении к источнику питания приоритет отдаётся смартфону, а аккумулятор чехла начинает заряжаться только после полного восстановления заряда батареи телефона. Тонкий светодиодный индикатор на задней стороне чехла показывает текущий уровень заряда.

Чехлы-аккумуляторы Juice Pack доступны исключительно в чёрном цвете и на данный момент совместимы с моделями iPhone 15, 15 Pro и 15 Pro Max. О выпуске варианта для iPhone 15 Plus пока ничего не известно. При цене в $100 (около 9400 рублей) эти стильные и функциональные чехлы-аккумуляторы могут стать отличным выбором для тех, кто хочет продлить время работы своего iPhone без ущерба для стиля и удобства.