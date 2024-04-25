Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
Mophie представила чехлы-аккумуляторы Juice Pack для iphone 15
Каждый чехол Juice Pack оснащён современным портом USB-C, который обеспечивает быструю и удобную зарядку как самого чехла, так и подключённого к нему iPhone

реклама

Компания Mophie, известная своими качественными аксессуарами для мобильных устройств, выпустила линейку чехлов-аккумуляторов Juice Pack для новых моделей iPhone 15. Эти изящные и компактные решения призваны значительно продлить время автономной работы смартфонов, не ухудшая при этом их внешний вид и удобство использования.

Juice Pack разработаны с учётом последних тенденций в дизайне мобильных устройств и обеспечивают надёжную защиту iPhone от царапин и ударов. Несмотря на компактный размер, эти чехлы оснащены аккумуляторами достаточной ёмкости, чтобы существенно увеличить время работы смартфона. Например, версия для iPhone 15 Pro Max имеет батарею ёмкостью 3000 мАч, а модели для iPhone 15 и 15 Pro — 2400 мАч.

реклама

По заявлениям производителя, эти аккумуляторы позволяют продлить время работы в режиме разговора, воспроизведения музыки и видео до 44 часов, 11 часов и 11 часов соответственно.

Каждый чехол Juice Pack оснащён современным портом USB-C, который обеспечивает быструю и удобную зарядку как самого чехла, так и подключённого к нему iPhone. При подключении к источнику питания приоритет отдаётся смартфону, а аккумулятор чехла начинает заряжаться только после полного восстановления заряда батареи телефона. Тонкий светодиодный индикатор на задней стороне чехла показывает текущий уровень заряда.

Чехлы-аккумуляторы Juice Pack доступны исключительно в чёрном цвете и на данный момент совместимы с моделями iPhone 15, 15 Pro и 15 Pro Max. О выпуске варианта для iPhone 15 Plus пока ничего не известно. При цене в $100 (около 9400 рублей) эти стильные и функциональные чехлы-аккумуляторы могут стать отличным выбором для тех, кто хочет продлить время работы своего iPhone без ущерба для стиля и удобства.

#iphone #iphone 15 #iphone 15 pro #iphone 15 pro max
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Продажи iPhone в Китае упали на 19 %: Huawei и Vivo возглавили рейтинг
Apple работает над новым чипом для своих устройств, использующим 3-нм техпроцесс TSMC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава «Норильского никеля» предложил перенести производство меди из России в Китай
47
Минобороны Норвегии: Российская армия модифицируется гораздо быстрее, чем ожидалось на Западе
2
Кладоискатель из Вьетнама сообщил о тоннах золота, спрятанных на дне реки
+
В Свердловской области построят завод по производству микропроцессоров
9
Шольц: решение Берлина по поставкам ракет Taurus Киеву остаётся прежним
5
В Японии торговый автомат Gacha выдал процессор Intel Core i7-8700 всего за 3 доллара
6
Компания X подтверждает, что приложение для просмотра видео на ТВ скоро появится
2
Дуров намекнул на неизбежные изменения в Telegram для пользователей с SIM-картами украинских операторов
4
Вдохновлённая «Героями Меча и Магии» пошаговая стратегия Songs of Conquest выйдет из раннего доступа в конце мая
+
Найден новый способ установки Windows 11 на неподдерживаемые системы
2
Американские автодилеры грозят судом компании VW, которая запускает новый бренд электромобилей
1
Из-за огромного потребления и стоимости OpenAi может выпустить не GPT-5, а GPT-4.5
1
Sony представляет домашнюю аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и IMAX
1
Guardian: Запоздалость западной помощи сыграла на руку стремительно продвигающимся вперед ВС России
+
National Interest: «Ланцет» входит в пятёрку самых смертоносных дронов
+
В Беларуси среди военных инженеров идут планомерные работы по созданию лазерного оружия
+
КНР удваивает усилия по созданию своих станков для производства полупроводников
+
Valve внесла изменения в политику возмещения средств в Steam: время раннего доступа за предзаказ игры теперь тоже будут учитывать
+
Galaxy Z Fold 6 будет доступен в пяти цветовых вариантах
+
РФ заменяет на переднем крае дроны "Орлан" новыми дронами "Zala" и "SuperCam"
+

Популярные статьи

Китай приближается к созданию сверхзвуковых бесшумных подлодок с лазерными двигателями
18
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
52
Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего
23
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
139
"Охотники за привидениями: Леденящий ужас" - субъективное мнение о фильме (и не только о нем)
3
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
29
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
60
Как образовалась наша Солнечная система и каков ее возраст
10
Почему Linux не для игр на примере игры Forward to the Sky
48
Пять оптимальных связок процессора и материнской платы для экономных геймеров весной 2024 года
11

Сейчас обсуждают

owzod
15:58
Танко щель однако интересный моник, наверное для работы? такой выбор. А 24-26 фпс улыбнуло.
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Скиталец
15:55
амудекальщики помогите пацану решить проблему
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Китя
15:54
Причем выжимал с нее все соки в игре Cyberpunk2077 лучи путей в 3440х1440 все на максе натив и было всего 24-26фпс. одни лаги.
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Тарас Выговский
15:54
Вы правы! Просто там при Сталине всю инфраструктуру подготовили для предателей Родины. А так и в Москве можно трудоустроить человека мыть сортиры например в тюрьме пожизненно. Смысл моего комментария...
Глава «Норильского никеля» предложил перенести производство меди из России в Китай
Данил Булдыжов
15:54
Если я не могу просто купить игру в Steam/Xbox/PSN/Nintendo напрямую мне и многим другим людям, то найдут иные пути. Если есть спрос на цифровые развлечения, то будет и предложение. Надеюсь все эти не...
Игры на Xbox в России — мошеннические схемы и бан аккаунтов
owzod
15:53
Ни чего не понял) ну бог с ними с этими лучами).
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Alex Kler
15:50
Дайте-ка я уточню. Правильно понимаю, что этот организм теперь может "дышать" азотом вместо кислорода? Хм! Учитывая, что азота в атмосфере в разы больше всех других газов, то это конкурент всем ныне ж...
Independent: Две формы жизни слились в один организм впервые за миллиард лет
Китя
15:46
Ночью в лужах отражения были. а днем вообще лучей нет.
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Вячеслав Бойко
15:46
А что вы всякое дерьмо в магадан отправляете, пусть в содомисткой Москве разлогаются
Глава «Норильского никеля» предложил перенести производство меди из России в Китай
Evgeny Chelyadin
15:46
1) Вы используете видеокарту для работы? Да - Амд/Нвидия. 2) Вы используете ИИ? Да - Амд/Нвидия. 3) У вас есть VR-шлем? Да - К психиатру. 4) Вы занимаетесь стримингом? Да - Амд/Нвидия. 5) Вам нравятся...
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем