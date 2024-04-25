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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Некоторые американские сотрудники TSMC не выдержали жёсткого отношения и уволились
Тайвань — место не для слабаков.

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Ресурс Tom’s Hardware раскрыл одну из причин, по которым реализация проекта TSMC по строительству предприятий в Аризоне идёт с отставанием от первоначально намеченного графика. Дело оказалось не только в нехватке квалифицированных рабочих на этапе строительства, но и в проблеме адаптации американского персонала компании к тайваньской корпоративной культуре.

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Источник изображения: TSMC

Отправленные на стажировку на Тайвань ещё в 2021 году американские инженеры столкнулись там с регулярной сверхурочной работой и постоянным психологическим давлением со стороны руководства. Нормой для местных условий считаются 12-часовые рабочие смены и труд в выходные. Американским стажёрам также сложно было привыкнуть к завышенным требованиям руководства и постоянному повышению голоса на подчинённых.

Некоторые из стажёров не выдержали таких условий и досрочно прервали стажировку на Тайване, другие пытались дождаться возвращения в США, рассчитывая на стабилизацию ситуации, но не увидев желаемых изменений, часть специалистов TSMC просто уволилась. Насколько это помешает компании наладить выпуск 2-нм продукции на территории США, станет понятно через несколько лет.

#полупроводники #tsmc #тайвань #аризона
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