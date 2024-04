Бюджетный планшет OnePlus дебютировал на европейском рынке со скидкой 10% и бесплатным блоком питания.

OnePlus наконец выпустила бюджетную версию своего планшета Pad Go на европейском рынке. Этот планшет обладает рядом привлекательных характеристик, включая дисплей 2K с технологией Eye Care для комфортного просмотра, четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos для качественного звука, процессор Helio G99 с поддержкой 4G/LTE для мобильной связи и 8 ГБ оперативной памяти для быстрой работы приложений.



Pad Go очень похож внешне на флагманскую модель OnePlus Pad, отличаясь лишь диагональю 11 дюймов вместо 12,4 дюйма и частотой обновления экрана 90 Гц вместо 144 Гц. Оба планшета используют запатентованную OnePlus технологию Omnibearing Sound Field для качественного объемного звука от четырех динамиков с поддержкой Dolby Atmos.



В отличие от OnePlus Pad, модель Pad Go поддерживает использование SIM-карт и мобильный интернет благодаря процессору Helio G99 с поддержкой 4G/LTE. Планшет также поддерживает функцию обмена данными 5G с другими устройствами, как и его флагманский "старший брат". Из коробки Pad Go работает на самой свежей версии Android 13.



OnePlus Pad Go появился в продаже в Европе 23 апреля по цене 299 евро, что на 10% ниже обычной розничной цены. В качестве бонуса покупатели получат бесплатный блок питания SuperVOOC мощностью 80 Вт (хотя сам планшет поддерживает зарядку только 33 Вт), но это ограниченное по времени предложение.



Стоит отметить, что европейская версия Pad Go имеет 128 ГБ встроенной памяти, тогда как в некоторых других регионах доступна модель с 256 ГБ. Тем не менее, в планшете предусмотрен слот для карт microSD емкостью до 1 ТБ для расширения памяти. К сожалению, разъема 3.5 мм для наушников в модели Pad Go не сделали.



В целом OnePlus Pad Go представляется привлекательным выбором для потребителей, которым нужен недорогой, но функциональный планшет на платформе Android с современным дизайном. Большой экран с защитой глаз, качественный звук, мобильная связь и фирменное программное обеспечение OnePlus - все это доступно в Pad Go по достаточно скромной цене.