На форумах Samsung полно жалоб владельцев Galaxy S24 Ultra, у которых возникли проблемы с камерой сразу после покупки устройства

Известный информатор Ice Universe, имеющий надежные источники утечек, сообщил о том, что обновление камеры для Galaxy S24 Ultra было отложено по крайней мере до июня. Первоначально этот же источник утверждал, что обновление выйдет в текущем месяце, предоставив подробности о проблемах, которые оно должно было исправить, включая проблемы с балансом белого, некорректную цветопередачу и качество изображения телеобъектива.

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После выпуска обновления One UI 6.1 на многих устройствах Galaxy, пользователи начали жаловаться на ряд проблем, таких как неисправность сканеров отпечатков пальцев, замедленная скорость зарядки, зависание экрана и проблемы с камерой. Хотя некоторые из этих проблем возможно не являются прямой виной южнокорейской компании, однако проблемы с камерой Galaxy S24 Ultra точно можно отнести на счет Samsung.

Форумы Samsung переполнены жалобами от владельцев Galaxy S24 Ultra, испытывающих проблемы с камерой прямо с момента выхода устройства на рынок. Неправильный баланс белого, проблемы с телеобъективом, аномальные красные цвета — все это перечислено в сообщениях пользователей, идущих уже довольно долгое время.

Тем не менее, несмотря на вышеупомянутые проблемы, стоит отметить, что камера Galaxy S24 Ultra впечатляет своими характеристиками. Устройство быстро взошло на вершину списка лучших камерофонов сразу после своего выхода в январе.

Однако, проблемы с камерой могут испортить впечатления от использования телефона. На данный момент официальная дата выхода обновления для Galaxy S24 Ultra остается неизвестной.