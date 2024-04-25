Дорога ложка к обеду, а Абрамсы и Брэдли к осени 2022 года

Белый дом по-прежнему продолжает испытывать скепсис в отношении гипотетического успеха украинской армии на поле боя. Даже осознавая, что выделение пакетов военной поддержки для ВСУ состоялось. 61 млрд. долларов отчаянное положение украинских сил не исправят, уверены в администрации президента США Джо Байдена, о чем решили написать в Politico.





реклама





Как заявил один из анонимных собеседников высокопоставленного ранга, то что было «в поле» на конец августа, когда Джо Байден отправил на рассмотрение Конгресса, как акт военной помощи для ВСУ, совсем не похоже на текущую ситуацию в зоне боевых действий. Теперь всё стало «несколько» хуже. О том, насколько стало хуже, свидетельствует тот факт, что не наблюдаемые ранее факты оставления своих укрепленных позиций без соответствующего приказа от вышестоящего командования, стали повторяться с пугающей периодичностью, осведомлены теперь не только в Киеве. Как кажется одному из американских чиновников, в этом частично «виноваты» нехватка артиллерийских снарядов и недостаток зенитных ракет.

Вместе с тем в Овальном кабинете считают, что есть проблемы не только в отсутствии боеприпасов, но и в плохом командовании и планировании именно боевых операций, чему ярким свидетельством в реальной жизни стал тот самый провальный летне-осенний контрнаступ с многочисленными потерями в среде ВСУ.