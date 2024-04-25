ТАСС: крупнейший в России завод по переработка пластика "Эколайн-вторпласт" и производство готовых изделий из вторичной пластиковой гранулы запущены в Подмосковье. Это первая в стране полная производственная цепочка переработки отходов

В Подмосковье запущен завод по переработке пластика, ставший самым крупным в Восточной Европе. Вложения в проект составили 11,7 миллиарда рублей, а его производственная мощность достигнет 47 тысяч тонн гранул ежегодно. На работу на заводе уже найдено место для 200 сотрудников, а окупаемость проекта ожидается к 2030 году.

Начало этого амбициозного предприятия было заложено три года назад благодаря сотрудничеству петербургской компании "Втор-Пласт" и компании "ЭкоЛайн", базирующейся в подмосковном регионе. Переговоры привели к созданию совместного предприятия под названием "ЭкоЛайн-ВторПласт", которое специализируется на переработке полимеров и производстве готовой пластмассовой продукции из вторичного сырья. Заместитель председателя Правительства РФ, Виктория Абрамченко, подчеркнула, что данный проект стал стержнем нацпроекта "Экономика замкнутого цикла" и нашел поддержку российского бизнеса. Инвестиции в размере 11,7 миллиарда рублей, включая 2,9 миллиарда федерального финансирования, позволили создать современный экологически чистый объект с уникальными системами очистки.

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На сегодняшний день в стране действует более 80 заводов по переработке пластика, но целью Минприроды и Правительства является увеличение этого числа до 240. На фоне данных за 2023 год можно отметить, что в России перерабатывается лишь 10-12% сырья, в то время как в Европе этот показатель достигает 48%. Руководство "ЭкоЛайн-ВторПласт" отмечает, что их новое предприятие в Подмосковье является самым крупным в Восточной Европе.

Необычным преимуществом завода является способность принимать загрязненное сырье и проводить его многоуровневую очистку от различных примесей, клея и этикеток. Процессы на предприятии полностью автоматизированы, а вода после очистки возвращается в цикл, обеспечивая устойчивость производства.

Это является хорошим примером внедрения новейших технологий и передовых экологических решений в производство. Подобные предприятия являются не только выгодными для бизнеса, но и особенно ценными для сохранения окружающей среды. Надеемся, что успешный опыт "ЭкоЛайн-ВторПласт" послужит стимулом для других компаний к развитию подобных проектов и переходу на более экологически чистые технологии.