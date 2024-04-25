Realme Narzo 70 5G выделился своей дешевизной и поддержкой 5G

Realme Narzo 70 5G это более премиальный из двух недавно выпущенных смартфонов серии Narzo. Он оснащён потрясающим AMOLED-дисплеем размером 6,67 дюймов с разрешением FHD+ (2400 x 1080), соотношением экрана к корпусу 92,65% и коэффициентом контрастности 5 000 000:1. Дисплей обеспечивает исключительное качество изображения с яркими цветами и глубоким чёрным. Высокая частота обновления 120 Гц и частота дискретизации сенсорного экрана 240 Гц обеспечивают плавную и отзывчивую работу, идеально подходящую для игр и работы в режиме многозадачности.

Под капотом Narzo 70 5G установлен процессор MediaTek Dimensity 7050 5G, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Он сочетается с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает плавную многозадачность и достаточно места для хранения приложений, игр и мультимедийного контента.

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Для фотосъемки Narzo 70 5G оснащается двойной камерой на задней панели, состоящей из 50-мегапиксельного основного модуля и 2-мегапиксельного датчика глубины. Основной модуль камеры позволяет делать чёткие и яркие фотографии с разрешением до 8160 x 6144 пикселей. Датчик глубины добавляет глубину портретным снимкам. На передней панели смартфона разместилась 16-мегапиксельная селфи-камера.

За питание отвечает большой аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью до 45 Вт. Такой аккумулятор обеспечивает продолжительное время автономной работы.

Narzo 70 5G имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP54, встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев, систему охлаждения с паровой камерой и операционную систему Realme UI 5.0 на базе Android 14. Производитель обещает три года обновлений программного обеспечения и два года обновлений безопасности, что гарантирует актуальность в течение как минимум 4 лет.

Realme Narzo 70 5G доступен в цветах Laser Blue и Crystal White. Вариант 6 ГБ + 128 ГБ стоит 15 999 индийских рупий (примерно 18 тыс. рублей), а вариант 8 ГБ + 128 ГБ — 16 999 индийских рупий (примерно 19 тыс. рублей).