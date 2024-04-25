Удар был нанесен быстро и точно одной из ракет большой мощности

Украинский Генштаб, осознавая тяжелое положение своих подразделений на передовой в зоне боевых действий в Донецкой области, пытается выправить ситуацию, в оперативном режиме перебрасывая дефицитные резервы живой силы и бронетехники. Но подобные мероприятия ввиду их масштабности, трудно скрыть от вездесущих спутников и воздушных беспилотных аппаратов. В последнем случае происходит обмен информацией с командными центрами в режиме реального времени, тем самым усугубляя кратно ущерб от быстрого вооружённого ответа. Так и произошло с эшелоном ВСУ, застигнутым врасплох в зоне станции Синельниково в Днепропетровской области. Соответствующее видео разместил портал Украина.ру.





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Однозначно сказать нельзя, чем был нанесен столь скорый и выверенный удар. По одной из версий это была ракета обновленного ОТРК «Искандер», по другой – авиационный боеприпас высокой точности и дальнобойности Х-101. Именно он отличается низким профилем полёта в момент непосредственно перед атакой для снижения радиолокационной заметности корпуса боеприпаса. Стоит сказать, надежды на это в полной мере удались. Так как ни АФАР-радары серий TRML-4D, ни антенны-сканеры AN/MPQ-64F1 это сделать не смогли. Поэтому никем не замеченная дальнобойная ракета и смогла на 100% выполнить свою военную миссию, оставив не удел прикрывающие ближний украинский тыл комплексы ПВО NASAMS и IRIS-T SLM.