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10test
Samsung выпускает двухпортовое зарядное устройство PD мощностью 50 Вт
Зарядное устройство обеспечивает мощность до 50 Вт в одном порту и может заряжать два устройства одновременно, обеспечивая мощность до 25 Вт

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Компания Samsung представила новейший двухпортовый зарядный адаптер USB C с максимальной выходной мощностью 50 Вт.

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Новый зарядный адаптер Samsung "50W PD Duo" поставляется вместе с кабелем USB C на 5 А. Это зарядное устройство позволяет достичь максимальной мощности 50 Вт при использовании одного порта и заряжать два устройства одновременно, предоставляя каждому порту до 25 Вт. Также отмечается, что адаптер доступен только в черном исполнении.

В то время как у Samsung нет решений для быстрой зарядки, сопоставимых с китайскими производителями смартфонов, выпуск зарядного адаптера мощностью 50 Вт вызывает интерес. Это особенно актуально, учитывая, что функция быстрой зарядки Galaxy S24 Ultra ограничена мощностью 45 Вт. Для тех, кто нуждается в зарядке нескольких устройств одновременно, двухпортовое зарядное устройство USB C будет очень полезным.

#samsung #pd #usb c #зарядный адаптер
Источник: gizmochina.com
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