В хорошо сбалансированном мощном игровом ПК все комплектующие должны оптимально сочетаться по производительности. Ведь если поставить слабый процессор в пару к мощной видеокарте, она не сможет реализовать свой потенциал в приличном количестве новых, требовательных игр. И деньги, потраченные на нее, просто пропадут зря. Под потенциалом же подразумевается не загрузка видеоядра в 100%, что раньше называли словом «раскрытие», а получение максимального fps в нужном разрешении, когда видеокарта не упирается в самое слабое место игровой системы.

Ведь даже такие мощные видеокарты, как GeForce RTX 5070 или GeForce RTX 5070 Ti можно поставить в такие условия, что в высоких разрешениях на максимальных настройках графики в требовательных играх они будут нагружены практически на 100% даже с процессорами уровня Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F. Вот только FPS, который они при этом выдадут, будет не слишком отличаться от того от того, на который способны заметно более дешевые видеокарты. Что уж говорить про таких «монстров», как GeForce RTX 5080 или GeForce RTX 5090 – для реализации заложенного в них потенциала нужны очень мощные процессоры с высокой производительностью на ядро и числом ядер более шести.

реклама





Изображение: Hardware Unboxed

Да, шестиядерники, бывшие оптимальным выбором в игровой ПК в течении почти десяти лет, уже начинают задыхаться в новых играх, движки которых способны загрузить более 12 потоков. Особенно это касается процессоров с классической компоновкой из «больших» ядер – Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7600X и их более шустрого преемника – Ryzen 5 9600X. Процессорам Intel с дополнительными энергоэффективными «E»-ядрами, такими как Core i5-12600KF, в части новых игр приходится легче, но только в новой операционной системе Windows 11, которая умеет грамотно распределить нагрузку на малые ядра.

реклама





Еще один важный фактор, про который нельзя забывать про выбор процессора для мощного игрового ПК – это скорость ОЗУ. За последние месяцы стали очень популярны игровые сборки на платформе LGA 1700 с оперативной памятью DDR4, например, с мощными процессорами Core i5-14600KF. Но такой выбор имеет смысл только в случае экономии или надежде на апгрейд материнской платы и ОЗУ в будущем. Ведь Core i5-14600KF выдает заметно различающуюся производительность в играх с ОЗУ стандарта DDR4 и гораздо более быстрой DDR5. ОЗУ DDR4 становится самым узким местом в подобной системе и делать ставку на нее стоит только с видеокартами GeForce RTX 5070 и ниже.

Изображение: Hardware Unboxed

Да и переплата за оперативную память DDR5 при сборке мощного игрового ПК выглядит не такой уж и пугающей на фоне стоимости топовых видеокарт. Так что, собирая топовый ПК, нужно выбирать именно DDR5 и не экономить несколько тысяч рублей на частоте и таймингах, которые тоже очень важны для процессоров без большого объема L3-кеша. Не может не радовать тот факт, что цены на оперативную память DDR5 пошли вниз и уже не выглядят такими пугающими, как в начале года.

реклама





Учитывая все это, сегодня мы посмотрим на самые оптимальные процессоры для сборки топовых игровых ПК с видеокартами GeForce RTX 5070, Radeon RX 9070 XT, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5090. Которые позволят играть в одиночные игры в разрешениях QHD и даже 4K с высокой частотой кадров и смогут выдавать киберспортивный fps с очень низкой задержкой в популярных многопользовательских играх.

Ryzen 7 7700

Изображение: Hardware Unboxed

Ryzen 7 7700 – восьмиядерник AMD для платформы AM5, который за последние месяцы сильно подешевел и причина этого в первую очередь в дороговизне ОЗУ DDR5. За счет этого Ryzen 7 7700 выглядит неплохим процессором для мощного ПК на базе видеокарты GeForce RTX 5070, который в будущем можно будет легко сменить на более мощный «камень». Главное – заранее выбрать качественную материнскую плату, которая легко «переварит» мощные процессоры с высоким энергопотреблением.

реклама





Более шустрая версия этого процессора с индексом «X», Ryzen 7 7700X, отличается более высокими частотами, но их легко выжать и из обычного Ryzen 7 7700 с хорошей системой охлаждения. А учитывая то, что даже с разгоном Ryzen 7 7700X не достигнет уровня Core i5-14600K, за его стоимость лучше смотреть в сторону платформ Intel или доплатить до процессоров AM5 с 3D V-Cache.

Ryzen 7 9700X

Если же вы все-таки хотите сделать ставку на платформу AM5, а денег на процессор с 3D V-Cache не хватает, то стоит присмотреться к восьмиядернику Ryzen 7 9700X на относительной свежей архитектуре Zen 5. Но надеяться на большой прирост производительности не стоит, Ryzen 7 9700X недалеко ушел от Ryzen 7 7700 и в играх немного не дотягивает до Core i5-14600K. Но зато делает это при гораздо меньшем энергопотреблении, что позволяет не переплачивать за материнскую плату и систему охлаждения. Получив при этом тихую игровую систему в обычном корпусе, без использования систем жидкостного охлаждения, и мощной видеокартой с качественным кулером.

Core i5-14600K

А вот популярный процессор Core i5-14600K стоит сегодня дороже 22000 рублей и главная причина роста цены в том, что на его базе легко собрать игровой ПК на базе ОЗУ DDR4 и материнской платы на чипсете Intel B760. Но в нашем случае такая экономия не стоит свеч, и если вы хотите получить максимум от Core i5-14600K, то возьмите для него продвинутую плату с поддержкой ОЗУ DDR5 и мощной системой питания. Ведь этот процессор показывает максимум того, на что способен в играх, на высоких значениях TDP.

Несмотря на то, что производительных ядер у него всего шесть, восемь дополнительных энергоэффективных ядер поднимают его на уровень, недостижимый для классических шестиядерников. Это будет единственный процессор для платформы LGA 1700 в этой подборке, так как более мощные Core i7-14700K и Core i9-14900K слишком часто фигурируют в сообщениях пользователей о деградации и проблемах со стабильной работой.

Core Ultra 7 265KF

Изображение: Hardware Unboxed

Примерно в этом диапазоне цен обитает и новинка от Intel для новой платформы LGA 1851 – Core Ultra 7 265KF с восемью производительными и 12-ю энергоэффективными ядрами. В играх Core Ultra 7 265KF обгоняет Ryzen 7 9700X, выдавая производительность примерно на уровне Core i5-14600K, но стоит немного дороже. Это хороший выбор для тех, кто не хочет вкладываться в древнюю платформу LGA 1700 и хочет получить больше ядер, чем дает платформа AM5 за эту цену. Но любой из этих процессоров: Ryzen 7 9700X, Core i5-14600K и Core Ultra 7 265KF, не заставят вас пожалеть о покупке и будут отличной парой для видеокарт GeForce RTX 5070, Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti.

Ryzen 7 7800X3D

Изображение: Hardware Unboxed

Появившись три года назад, восьмиядерный процессор Ryzen 7 7800X3D произвел фурор. Обладая невысокими частотами и очень скромным энергопотреблением, он в пух и прах разбил всех конкурентов в своем ценовом диапазоне в играх. И все за счет L3-кеша объемом 96 МБ, который очень хорошо показывает себя в игровой нагрузке. Но вот в рабочих задачах Ryzen 7 7800X3D не дотягивает даже до Ryzen 7 7700X, так что назвать этот «камень» универсальным нельзя. Но даже в 2026 году за свою цену он показывает отличные результаты в играх. А еще Ryzen 7 7800X3D позволит вам сэкономить на оперативной памяти. С ним не нужно гнаться за быстрыми модулями DDR5 с низкими таймингами, хватит самых дешевых, даже с частотой 5600 МГц, потери в играх будут мизерными.

Ryzen 7 9800X3D

Изображение: Hardware Unboxed

Практически во всех обзорах восьмиядерный Ryzen 7 9800X3D показывает лучшие результаты по усредненному количеству fps в новых играх. Его 16-ти потоков хватает для всех новых игровых движков и этот процессор можно смело ставить в сборку даже с видеокартой GeForce RTX 5080 и даже GeForce RTX 5090. Минус у него только один – это не универсальная модель, а заточенный именно под игры процессор. Поэтому, если вы хотите собрать ПК, который будет хорош в любых задачах и не упрется через несколько лет в нехватку потоков в новых играх, стоит присмотреться к парочке процессоров ниже.

Ryzen 9 9900X3D

После успеха процессоров Ryzen 7000 с большим объемом 3D V-Cache компания AMD расширила их ассортимент и в новой линейке Ryzen 9000. И геймерам теперь доступны подобные модели с числом ядер от шести до шестнадцати. Оптимальной моделью с большим объемом L3-кеша, числом ядер более восьми и приемлемой ценой выглядит Ryzen 9 9900X3D. Этот процессор имеет 12 ядер с довольно высокой частотой, объем L3-кеша в 128 Мбайт и умеренное энергопотребление. Игровая производительность у этой модели получилась отличная – в большинстве игр Ryzen 9 9900X3D обгоняет даже Core i9-14900KS. За счет новой архитектуры он быстрее и моделей Ryzen прошлого поколения с 3D V-Cache и большим количеством ядер, например, 16-ядерного Ryzen 9 7950X3D.

Ryzen 9 9950X3D

Изображение: Hardware Unboxed

В линейке процессоров Ryzen 9000 тоже появился 16-ядерник с технологией 3D V-Cache – Ryzen 9 9950X3D. В играх он сопоставим по скорости с восьмиядерником Ryzen 7 9800X3D за счет того, что у последнего есть один CCD, и его увеличенный L3-кеш доступен сразу для всех ядер без дополнительных задержек. Но в универсальном ПК, на котором не только играют, но и еще запускают рабочие задачи или стриминг, Ryzen 9 9950X3D не имеет равных. Да и на перспективу Ryzen 9 9950X3D выглядит более привлекательным приобретением, для игр он будет оставаться актуальным еще очень много лет.

Итоги

Как видите, при сборке топового игрового ПК в 2026 году есть из чего выбрать. На рынке есть процессоры на любой вкус и кошелек сразу аж для трех платформ, LGA 1700, LGA 1851 и AM5. Стоят они, конечно, немало, но подобные модели очень долго сохраняют актуальность, а запас мощности позволит вам сделать апгрейд видеокарты через два-три года, не меняя платформы. А в конце я, как обычно, посоветую вам прочитать еще три записи в моем блоге:

Мои впечатления об использовании второго домашнего компьютера спустя полгода

Как выбрать оптимальную видеокарту в игровой ПК в 2026 году и не переплатить

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424