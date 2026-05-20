В мире игр Михаил Андреев
Авторы Kingdom Come Deliverance подтвердили работу над ролевой игрой по «Властелину колец»
Всякий слух рано или поздно подтверждается. Или опровергается.

Коллектив Warhorse Studios со своей дилогией Kingdom Come Deliverance заслужил столь большой кредит доверия, что руководство студии решило не почивать на лаврах, а замахнуться на святая святых — производство ролевой игры во вселенной «Властелина колец».

Ещё сегодня утром эта информация относилась к категории слухов, но несколько часов назад пресс-служба Warhorse официально подтвердила данные сведения. На текущем этапе девелоперы уточнили лишь то, что ролевая игра будет в открытом мире Средиземья, больше никаких подробностей пока нет.

Также студия поделилась ещё одним позитивным известием: идёт работа над новым приключением в серии Kingdom Come.

Всеми подробностями обоих проектов с нами поделятся, «когда настанет правильный момент».

