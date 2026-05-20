Всякий слух рано или поздно подтверждается. Или опровергается.

Коллектив Warhorse Studios со своей дилогией Kingdom Come Deliverance заслужил столь большой кредит доверия, что руководство студии решило не почивать на лаврах, а замахнуться на святая святых — производство ролевой игры во вселенной «Властелина колец».

Ещё сегодня утром эта информация относилась к категории слухов, но несколько часов назад пресс-служба Warhorse официально подтвердила данные сведения. На текущем этапе девелоперы уточнили лишь то, что ролевая игра будет в открытом мире Средиземья, больше никаких подробностей пока нет.

Также студия поделилась ещё одним позитивным известием: идёт работа над новым приключением в серии Kingdom Come.

Всеми подробностями обоих проектов с нами поделятся, «когда настанет правильный момент».