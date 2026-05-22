В 2026 году игровые смартфоны уже не ограничиваются просто быстрым процессором. Производители все чаще усиливают игровые телефоны за счет больших батарей, экранов с высокой частотой обновления, улучшенного охлаждения, быстрого сенсорного отклика и функций, которые помогают удерживать частоту кадров в требовательных играх.

GizmoChina собрала список из восьми моделей, которые, по мнению издания, лучше всего подходят для игр в мае 2026 года. В подборку вошли как специализированные игровые смартфоны, так и флагманы, которые сочетают высокую производительность, хорошую автономность и более привычный набор камер. Для многих покупателей уже недостаточно одного только быстрого процессора. Им нужен телефон, который не перегревается, не теряет стабильность в долгих игровых сессиях и остаётся удобным в повседневном использовании.

Главным игровым вариантом в подборке стал Red Magic 11S Pro.

Это один из самых мощных телефонов на китайском рынке, и он сразу показывает, на что ориентирован. Здесь стоит Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition, который разгоняется до 4,74 ГГц, а помогает ему фирменный игровой чип Redcore R4. Этот чип ускоряет отклик сенсора, рендеринг, эффекты, вывод изображения в сверхвысоком разрешении и работу на высокой частоте кадров. Сам аппарат получил 6,85-дюймовый OLED-дисплей BOE X10 с разрешением 1,5K и частотой 144 Гц. Экран поддерживает 10-битный цвет, полный охват DCI-P3, яркость до 2000 нит и два вида затемнения — DC и ШИМ с частотой 2592 Гц. Фронтальная камера на 16 Мп спрятана под экраном, поэтому дисплей остается цельным и без выреза. С охлаждением у модели тоже все серьезно: здесь сочетаются воздушная и жидкостная системы, а вентилятор вращается до 24 000 об/мин. Версия Pro+ дополнительно предлагает 7500 мАч, зарядку 120 Вт по кабелю и 80 Вт по беспроводному каналу. Это один из самых агрессивно настроенных игровых смартфонов в подборке.

Следом GizmoChina поставила iQOO 15T.

Модель рассчитана на игры, но сохраняет универсальный набор возможностей. Внутри работает MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition, установлены память LPDDR5X Ultra и накопитель UFS 4.1. За игровую часть отвечает сопроцессор iQOO Q3, который обрабатывает сверхвысокое разрешение, интерполяцию кадров и трассировку лучей. Телефон умеет масштабировать картинку до 2K в некоторых играх и поддерживает 144 кадра в секунду во многих популярных мобильных проектах. Особое внимание компания уделила и сенсору: выделенный чип обеспечивает частоту опроса касаний до 4000 Гц. Это важно в шутерах и динамичных играх. Дисплей здесь 6,82 дюйма, 2K-разрешение 3186×1440, LTPO AMOLED, частота от 1 до 144 Гц и яркость до 4500 нит. Аккумулятор на 8000 мАч с зарядкой 100 Вт делает модель интересной не только для игры, но и для долгого ежедневного использования.

OnePlus 15 в подборке выделяется как флагман для массового рынка, который при этом хорошо подходит для игр.

Он работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5, получил до 16 ГБ LPDDR5X Ultra+ и до 1 ТБ памяти UFS 4.1. Смартфон работает под управлением OxygenOS 16 на базе Android 16, а OnePlus обещает четыре крупных обновления Android и шесть лет обновлений безопасности. Экран здесь 6,78-дюймовый AMOLED LTPO с разрешением 1,5K и частотой обновления до 165 Гц в играх. За отклик на касания отвечает отдельный чип с частотой 3200 Гц. Для охлаждения OnePlus использует систему Cryo-Velocity 360°, в которую входят 3D-испарительная камера площадью 5731 мм², аэрогелевая изоляция и графитовая задняя крышка. Батарея ёмкостью 7300 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную на 50 Вт. Также смартфон получил защиту IP66, IP68, IP69 и IP69K. GizmoChina отдельно отмечает, что OnePlus 15 выглядит более сбалансированным, чем большинство моделей, рассчитанных только на игры.

В подборке есть и OnePlus Ace 6 Ultra, который уже ближе к настоящим киберспортивным моделям.

Пока он ориентирован на Китай, но по железу это один из самых интересных игровых смартфонов OnePlus. Здесь стоит Dimensity 9500, до 16 ГБ LPDDR5X Ultra и до 1 ТБ UFS 4.1. Экран — 6,78 дюйма, AMOLED, 1,5K, до 165 Гц. Сенсорная часть поддерживает частоту 4000 Гц, а это даже выше, чем у стандартного OnePlus 15. Производитель также добавил игровое ядро Wind Chaser и охлаждение Glacier нового поколения. По данным OnePlus, в Delta Force смартфон может держать в среднем 164,7 кадра в секунду на максимальных настройках графики. Для шутеров добавили отдельные функции: улучшенное отображение, усиление звуков шагов и вспомогательный прицел. Одно из главных преимуществ Ace 6 Ultra — двухэлементная батарея на 8600 мАч, самая ёмкая в подборке. Смартфон поддерживает 120-ваттную зарядку, а с игровым контроллером Gunfire Gaming Controller получает механические триггеры и быстрый отклик.

Red Magic 11 Air доказывает, что игровой смартфон может оставаться тонким и при этом сохранять игровые функции.

При толщине 7,85 мм и весе 207 г он заметно легче старших моделей серии. При этом он сохраняет ключевые игровые черты: 6,85-дюймовый OLED-дисплей 1,5K с частотой 144 Гц, подэкранную 16-мегапиксельную камеру, чип Snapdragon 8 Elite, игровой Redcore R4 и триггеры с откликом 520 Гц. Внутри работает вентилятор Turbo Fan 4.0, есть VC-охлаждение и графеново-медная прослойка. Аккумулятор здесь на 7000 мАч, зарядка — 120 Вт.

iQOO 15R и OnePlus 15R занимают более доступный сегмент.

iQOO 15R использует Snapdragon 8 Gen 5, до 12 ГБ LPDDR5X Ultra, до 512 ГБ UFS 4.1 и чип Q2 с поддержкой 1,5K и 144 кадров в секунду. Экран у него 6,59 дюйма, 1,5K AMOLED, 144 Гц и яркость до 5000 нит. Батарея на 7600 мАч с зарядкой 100 Вт делает его сильным кандидатом для индийского рынка.

OnePlus 15R похож по идее: Snapdragon 8 Gen 5, 12 ГБ оперативной памяти, 6,83-дюймовый экран 1,5K с частотой до 165 Гц, батарея на 7400 мАч и зарядка 80 Вт. У него есть и выделенный Wi‑Fi-чип, а OnePlus отдельно работала с TP-Link над снижением задержек в загруженных сетях.

Red Magic 11 Pro завершает подборку.

Эта модель получила до 24 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ UFS 4.1 Pro, 6,85-дюймовый OLED-экран BOE X10 с разрешением 1,5K и частотой 144 Гц, подэкранную 16-мегапиксельную камеру и игровой чип RedCore R4. За охлаждение отвечает сложная система, которая сочетает активный вентилятор, жидкостный контур, серверную фторированную жидкость, 4D Cooler VC и Liquid Metal 3.0. Версия Pro+ дополнительно предлагает проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную на 80 Вт. GizmoChina ставит эту модель в конец списка как вариант для тех, кому важнее всего высокая производительность в играх и эффективное охлаждение.