Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Китайская память выходит на международный рынок в продуктах Corsair DDR5
Китайская компания CXMT начала поставки чипов памяти ведущим мировым производителям

Дефицит памяти и рост цен на неё вынуждают ведущие бренды использовать все имеющиеся возможности. В первую очередь речь идёт о китайских производителях чипов, одним из которых является компания CXMT. Её чипы были замечены в планках памяти Corsair DDR5.

Изображение: wccftech.com

Пользователь под ником @wxnod опубликовал фотографии, которые подтверждают появление этих чипов на планках американского производителя. CXMT удвоила усилия по выпуску чипов DRAM DDR5 и ускорила процесс разработки, намереваясь занять освободившееся в результате переориентации на искусственный интеллект компаний Micron, Samsung и SK Hynix место. 

Китайская компания предлагает память со скоростью до 8000 МТ/с, а также микросхемы DRAM ёмкостью 16 Гбит и 24 Гбит. Другие местные производители, такие как Jiahe Jinwei, также стараются нарастить производство DDR5 RDIMM, используемой в центрах обработки данных и рабочих станциях.

Изображение: @wxnod

На планках Corsair память китайского производства имеет ёмкость 16 ГБ, скорость 6000 МТ/с и идентификатор CMK5X16G3E60C36A2-CN. Она входит в состав серии Corsair Gaming Vengeance, рабочее напряжение у неё 1,1–1,35 В и поддержка AMD EXPO и Intel XMP. Тайминги указаны на уровне CL36, что соответствует стандартным комплектам Vengeance на базе чипов Samsung/SK Hynix A-Die с аналогичными характеристиками.

Изображение: @wxnod

Китайские CXMT и YMTC намереваются удвоить объём производства кремниевых пластин в рамках инициативы «Эпическое расширение», которая уже реализуется.

#китай #ddr5 #оперативная память #память #corsair #cxmt
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владелец Tesla Cybertruck арестован после попытки переплыть на своём электропикапе озеро в Техасе
За рубежом вырос спрос на катушечные магнитофоны
Обновленный УАЗ «Патриот» показали до премьеры с новым салоном, дизелем JAC и светотехникой
В Hardware Unboxed сравнили RX 9070 XT и RTX 5070 Ti в более чем 50 играх
Юбилейный AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition впервые обнаружили в каталоге магазина
AMD представляет APU Ryzen AI MAX 400 Gorgon Halo с поддержкой 192 ГБ памяти
Модернизированный космический корабль Starship V3 компании SpaceX готов к дебютному запуску
«Известия»: Розничная торговля в России переживает максимальный за 20 лет кризис
В Gizmochina выбрали пять лучших компактных Bluetooth-колонок 2026 года до $100
Китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 обеспечила разочаровывающий fps в играх на фоне RTX 4060
ЛМС‑901«Байкал» оказался дороже двух десятков подержанных Ан-2
Глава Bolt уволил HR-отдел после падения капитализации компании с $11 млрд до $300 млн
Следующая презентация Sony State of Play пройдёт 3 июня
Миниатюрные конденсаторы стали фаворитом инвесторов на фоне бума искусственного интеллекта
«Рик и Морти» возвращаются: 9-й сезон стартует 24 мая на Adult Swim
США вернули в Израиль монету возрастом 2000 лет с изображением храмовой меноры
Летняя жара в России спровоцировала возгорания автомобилей
Авторы Kingdom Come Deliverance подтвердили работу над ролевой игрой по «Властелину колец»
Прошивка NVIDIA G-SYNC Pulsar версии 1.1.6 улучшает работу мониторов в диапазоне от 100 до 180 FPS
В Китае открылись предварительные заказы на видеокарту Lisuan Technology 7G100 Founder Edition

Популярные статьи

Мои впечатления об использовании второго домашнего компьютера спустя полгода
Почему геймеры перестали любить игры – вина игровых блогеров, тренды и YouTube
Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
Обзор второго сезона «Devil May Cry» от Netflix
GizmoChina выбирает лучшие игровые телефоны мая 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter