Китайская компания CXMT начала поставки чипов памяти ведущим мировым производителям

Дефицит памяти и рост цен на неё вынуждают ведущие бренды использовать все имеющиеся возможности. В первую очередь речь идёт о китайских производителях чипов, одним из которых является компания CXMT. Её чипы были замечены в планках памяти Corsair DDR5.

Пользователь под ником @wxnod опубликовал фотографии, которые подтверждают появление этих чипов на планках американского производителя. CXMT удвоила усилия по выпуску чипов DRAM DDR5 и ускорила процесс разработки, намереваясь занять освободившееся в результате переориентации на искусственный интеллект компаний Micron, Samsung и SK Hynix место.

Китайская компания предлагает память со скоростью до 8000 МТ/с, а также микросхемы DRAM ёмкостью 16 Гбит и 24 Гбит. Другие местные производители, такие как Jiahe Jinwei, также стараются нарастить производство DDR5 RDIMM, используемой в центрах обработки данных и рабочих станциях.

На планках Corsair память китайского производства имеет ёмкость 16 ГБ, скорость 6000 МТ/с и идентификатор CMK5X16G3E60C36A2-CN. Она входит в состав серии Corsair Gaming Vengeance, рабочее напряжение у неё 1,1–1,35 В и поддержка AMD EXPO и Intel XMP. Тайминги указаны на уровне CL36, что соответствует стандартным комплектам Vengeance на базе чипов Samsung/SK Hynix A-Die с аналогичными характеристиками.

Китайские CXMT и YMTC намереваются удвоить объём производства кремниевых пластин в рамках инициативы «Эпическое расширение», которая уже реализуется.