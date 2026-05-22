This_is_the_way
«Урал-80» пошёл в серийное производство не для гражданского рынка: 200 машин уже у госзаказчиков
Автомобильный завод «Урал» выпустил первую партию новых грузовиков модели «Урал-80» в количестве 200 штук. Из них 95 машин переданы МЧС и работают в пожарных подразделениях. Гражданские покупатели пока не могут приобрести новинку — вся техника уходит по прямым контрактам.

Челябинский автомобильный завод «Урал» (город Миасс) раскрыл детали о судьбе своей новой модели «Урал-80». Как сообщил гендиректор предприятия Павел Яковлев, серийный выпуск грузовика стартовал ещё в прошлом году, однако на свободный рынок машина не попала. Вся произведённая техника распределяется исключительно по прямым контрактам с государственными структурами и крупными корпоративными заказчиками.

Изображение: Grok

Из 200 автомобилей, собранных в 2025 году, 95 экземпляров уже переданы в МЧС и эксплуатируются в качестве пожарных машин. Остальные 105 грузовиков, предположительно, также ушли по аналогичным целевым контрактам. О сроках появления «Урала-80» в открытой продаже у дилеров пока ничего не сообщается.

Главное техническое отличие новинки от серийного семейства «Урал Next» — компактный четырёхцилиндровый турбодизель ЯМЗ‑535 объёмом 5,1 литра, развивающий 240 лошадиных сил. Отказ от рядной «шестёрки» позволил инженерам полностью пересмотреть компоновку передней части: капот стал короче, а кабина сдвинута вперёд. Это освободило дополнительное пространство для установки различного оборудования и увеличило длину бортовой платформы.

Полная масса грузовика составляет 13,3 тонны, грузоподъёмность в стандартном бортовом исполнении достигает 5,5 тонны. Трансмиссия сохранила фирменные черты «Уралов»: постоянный полный привод, блокировки межколёсных и межосевых дифференциалов, а также понижающую передачу. Благодаря компактным размерам и высокой проходимости «Урал‑80» уже получил неофициальное прозвище «преемник легендарного ГАЗ‑66», хотя конструктивно он выполнен по капотной схеме.

Эксплуатация первых машин в подразделениях МЧС подтвердила работоспособность и надёжность конструкции в сложных условиях. Однако когда модель появится в свободной продаже — пока не сообщается. Судя по всему, завод намерен насытить госзаказчиков прежде, чем рассматривать выход на открытый рынок. Новинка заняла нишу между лёгкими коммерческими грузовиками и тяжёлыми полноприводными «Уралами», предложив заказчикам компактный, мощный и проходимый автомобиль для специальных служб.

#россия #отечественный автопром #челябинск #грузовой автомобиль #отечественный автомобиль #грузовой транспорт #отечественная промышленность #урал-80
