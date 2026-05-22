Компания Well Go USA представила трейлер новой части франшизы об Ип Мане. Главную роль в фильме исполнил Деннис То (Dennis To)

Премьера криминального боевика «Ип Ман: Легенда кунг-фу» (Ip Man: Kung Fu Legend) состоится 14 июля. Фильм выйдет в цифровом формате, на 4K Ultra HD, Blu-ray и DVD.

Это четвертая часть серии и спин-офф основной франшизы с Донни Йеном. Ранее вышли «Ип Ман: Рождение легенды» (2010), «Лига кунг-фу» (2018) и «Ип Ман: Мастер кунг-фу» (2019).

По сюжету Ип Мана подставляют владельцы западного боксерского зала, обвинив его в убийстве. Ему предстоит восстановить репутацию и защитить своих работников от коррумпированных триад и иностранных торговцев. Главную роль исполнил Деннис То, чемпион по боевым искусствам, который играет грандмастера вин-чун (Wing Chun) и наставника Брюса Ли (Bruce Lee). Режиссером выступил Ли Лимин, хронометраж картины составляет 98 минут.

Предыдущие фильмы франшизы с Донни Йеном собрали большую аудиторию по всему миру. Новая часть показывает путь мастера от ученика до признанного лидера сообщества боевых искусств в Фошане.