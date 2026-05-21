В рамках реконструкции энергоблока № 7 мощностью 210 МВт специалисты Сибирской компании переместили демонтированный статор массой 170 тонн. Операция потребовала синхронной работы двух кранов и прокладки маршрута над действующим оборудованием.

На Приморской ГРЭС стартовала беспрецедентная для станции операция: впервые с момента ввода в эксплуатацию здесь заменяют генератор мощностью 210 МВт. Работы ведутся на энергоблоке № 7 силами специалистов Сибирской генерирующей компании (СГК). Первым этапом стало демонтаж и перемещение 170-тонного статора на специально подготовленную временную площадку. Это самый мощный генератор, который когда-либо подвергался замене на предприятии.











Транспортировка тяжёлого оборудования требовала ювелирной точности. Для подъёма статора задействовали два крана грузоподъёмностью по 100 тонн каждый — они работали в идеально синхронном режиме. Маршрут проложили на высоте, прямо над двумя действующими энергоблоками, а финальной точкой стала зона работающего блока № 5. Каждый этап перемещения предварительно согласовывался с целью полного исключения рисков для персонала и соседнего оборудования.

Реконструкция блока № 7 началась в марте 2026 года. На сегодняшний день турбогенератор полностью разобран. В планах — замена системы возбуждения, токопроводов и выключателя на новые образцы. Роторы высокого и среднего давления отправлены на заводское восстановление, а вместо ротора низкого давления будет установлен новый. Также капитальному обновлению подлежат шесть подогревателей системы регенерации, насосное оборудование и система технического водоснабжения.





Параллельно с генераторной частью идёт глубокая модернизация котла. Демонтируется изоляция и поверхности нагрева — общий объём заменяемого металла составит около 1800 тонн. Вместо устаревших мокрых золоуловителей смонтируют современные электрофильтры с новыми дымососами, что значительно улучшит экологические характеристики станции. Ручное регулирование технологических процессов уступит место автоматизированной системе управления, которая повысит точность контроля и общую безопасность эксплуатации.

Модернизация седьмого энергоблока — ключевая часть масштабной программы обновления Приморской ГРЭС, которая включает девять агрегатов. После завершения всех работ и ввода обновлённого блока в промышленную эксплуатацию установленная электрическая мощность станции достигнет номинального значения в 1467 МВт.