This_is_the_way
В России готовится к выпуску новый отечественный электромобиль
По неофициальным данным, полноразмерный макет этого автомобиля ещё в 2024 году демонстрировали председателю Госдумы Вячеславу Володину. Судя по всему, именно эта модель в дальнейшем будет выпускаться на калининградском заводе «Автотор».
В базах Федерального института промышленной собственности (ФИПС) обнаружились чертежи необычного компактного двухдверного автомобиля. Его главная «фишка» — передняя оптика, разделённая на три яруса. Как полагают отраслевые обозреватели, именно эта машина в перспективе встанет на конвейер калининградского предприятия «Автотор». Над её внешностью работали сразу четыре дизайнера: Александр Сорокин, Андрей Верижников, Глеб Питерский и Евгений Хусаинов.

Согласно информации из неофициальных источников, в 2024 году высокопоставленным гостям, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина, уже демонстрировали полноразмерную модель новинки. На кузове тогда красовались шильдики бренда «АмберАвто», который контролирует «Автотор». Изначально серийное производство планировалось начать в 2025-м, однако, судя по всему, запуск отложили как минимум на несколько месяцев или даже на год.

Предполагается, что на рынок выведут два варианта: пассажирский (на четыре места) и грузовой (два сиденья плюс увеличенный отсек для перевозки вещей). Ранее в СМИ фигурировала ориентировочная цена — около 1 миллиона рублей. Если она не изменится, модель станет самым доступным электрокаром в РФ. Правда, в эту сумму, по некоторым данным, сам тяговый аккумулятор не входит. Инженеры придумали лизинговую схему: водитель платит за батарею небольшую ежемесячную сумму, а когда её ёмкость падает до 70%, блок просто меняют на новый.

Разрабатывала машину передовая инженерная школа электротранспорта Московского политеха. Главная гордость проекта — полное отсутствие импортных деталей. Кузов сделан из композитных полимеров российского производства. Под капотом — электродвигатель мощностью всего 20 л.с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 85 км/ч, что типично для чисто городских малолитражек. Запас хода без подзарядки — до 300 километров.

Если проект доведут до серии, отечественная автомобильная промышленность получит сверхбюджетный сити-кар с запоминающейся трёхъярусной оптикой и 100% локальной сборкой.

#россия #электромобили #автотор #автопромышленность #электромобили в россии #автопром россии #отечественные разработки #электромобиль атом
Источник: prufy.ru
