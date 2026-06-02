molexandr
AMD пришлось переделать Ryzen 7 5800X3D для возобновления производства
Технологии за прошедшее время изменились.
Как оказалось, юбилейное издание AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition — это далеко не тот же самый процессор, выпускавшийся в 2022–2024 г.г. Чтобы возобновить производство, потребовался «целый комплекс инженерных работ», рассказал журналистам Tom’s Hardware Дэвид МакАфи, вице-президент и генеральный менеджер подразделений Radeon и Ryzen в AMD. Технологический процесс соединения кристаллов, который использовался компанией TSMC при производстве оригинального процессора 5800X3D, больше не был доступен.

Источник изображения: Tom's Hardware (и далее)

«Первоначальный процесс многослойной компоновки, использовавшийся TSMC, изменился, когда мы перешли от кэша первого поколения ко второму, поэтому нам пришлось перепроектировать этот продукт, и на самом деле в разработку потребовалось вложить немало усилий, чтобы вернуть 5800X3D», — Дэвид МакАфи.

Для производства 5800X3D использовалась технология гибридного соединения SoIC (System-on-Integrated-Chips) от TSMC. Фундаментально технология не изменилась, однако для серии процессоров Ryzen 7000 компания AMD внесла некоторые изменения в конструкцию 3D V-Cache, затем эти изменения перенесли в процессоры Ryzen 9000.

«Это полностью изменило характеристики соединения и укладки этих двух кремниевых пластин, и поэтому, когда производство первого поколения фактически прекратило работу, необходимо было провести целую инженерную работу, чтобы понять, сможем ли мы вообще перевести 5800X3D на новый процесс укладки 2-го поколения», — Дэвид МакАфи.

Для повторного выпуска AMD Ryzen 7 5800X3D  пришлось заново подготовить процесс сборки, изготовить образцы и провести их тестирование, чтобы убедиться в работоспособности и надёжности.

Юбилейное издание AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition появится в продаже 25 июня. Процессор выпустят по рекомендованной цене 349 $. В компании 5800X3D называют самым быстрым игровым процессором дял платформ с поддержкой оперативной памяти DDR4.

#amd #процессоры #3d v-cache #ryzen 7 5800x3d
Источник: tomshardware.com
