Технологии за прошедшее время изменились.

Как оказалось, юбилейное издание AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition — это далеко не тот же самый процессор, выпускавшийся в 2022–2024 г.г. Чтобы возобновить производство, потребовался «целый комплекс инженерных работ», рассказал журналистам Tom’s Hardware Дэвид МакАфи, вице-президент и генеральный менеджер подразделений Radeon и Ryzen в AMD. Технологический процесс соединения кристаллов, который использовался компанией TSMC при производстве оригинального процессора 5800X3D, больше не был доступен.

«Первоначальный процесс многослойной компоновки, использовавшийся TSMC, изменился, когда мы перешли от кэша первого поколения ко второму, поэтому нам пришлось перепроектировать этот продукт, и на самом деле в разработку потребовалось вложить немало усилий, чтобы вернуть 5800X3D», — Дэвид МакАфи.

Для производства 5800X3D использовалась технология гибридного соединения SoIC (System-on-Integrated-Chips) от TSMC. Фундаментально технология не изменилась, однако для серии процессоров Ryzen 7000 компания AMD внесла некоторые изменения в конструкцию 3D V-Cache, затем эти изменения перенесли в процессоры Ryzen 9000.

«Это полностью изменило характеристики соединения и укладки этих двух кремниевых пластин, и поэтому, когда производство первого поколения фактически прекратило работу, необходимо было провести целую инженерную работу, чтобы понять, сможем ли мы вообще перевести 5800X3D на новый процесс укладки 2-го поколения», — Дэвид МакАфи.

Для повторного выпуска AMD Ryzen 7 5800X3D пришлось заново подготовить процесс сборки, изготовить образцы и провести их тестирование, чтобы убедиться в работоспособности и надёжности.

Юбилейное издание AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition появится в продаже 25 июня. Процессор выпустят по рекомендованной цене 349 $. В компании 5800X3D называют самым быстрым игровым процессором дял платформ с поддержкой оперативной памяти DDR4.