Новая видеокарта AMD Radeon RX 9070 GRE обещает преимущество в производительности на 22% по сравнению с 5060 Ti

Компания AMD расширила линейку видеокарт Radeon RX 9000 RDNA 4, представив модель Radeon RX 9070 GRE (Golden Rabbit Edition). Подобные карты выпускают в первую очередь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, хотя последние их модели выходят и на мировые рынки.

Изображение: AMD

Карта обладает 48 вычислительными блоками на архитектуре RDNA 4. Столько же здесь ускорителей трассировки лучей третьего поколения, ускорителей искусственного интеллекта второго поколения набралось 96. Частота графического процессора в режиме Boost достигает 2,79 ГГц.

Карта получила 12 ГБ памяти GDDR6 и шину памяти 192 бит, пропускная способность равна около 482 ГБ/с. Энергопотребление TBP составляет около 220 Вт.

Новинка выглядит как более дешёвый вариант карты RX 9070 Non-XT под игры на разрешении 1440p. Проблема в том, что цена у неё равна $549, на уровне карты с более высокими характеристиками. Увеличение тактовых частот не сможет компенсировать эту разницу.

В реальности стоимость RX 9070 16 ГБ сейчас достигает $599, в чём виноват кризис памяти. AMD говорит о приросте производительности в 22% по сравнению с RTX 5060 Ti 16 ГБ в более чем 40 играх, указывая стоимость 5060 Ti 16 ГБ в $569.

Также разработчики из американской компании рассказали о технологиях машинного обучения в основе современных игр и поддержке более чем 300 таких игр своими видеокартами. Речь идёт о технологиях FSR4, FSR 4.1 и будущих вроде FSR Diamond, созданных под эпоху нейронного рендеринга.

AMD обещает FSR 4.1 на видеокартах Radeon RX 7000 RDNA 3 в июле, а поддержку карт RX 6000 RDNA 2 в начале 2027 года.