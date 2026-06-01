Блогер
Компания Apple выпустит умные очки не раньше 2027 года
Американский производитель Apple намеревается использовать дополнительное время на совершенствование возможностей искусственного интеллекта в своих очках
Согласно последней информации, компания Apple откладывает релиз первых для себя смарт-очков до 2027 года. Дополнительное время она собирается потратить на доведение до совершенства функциональности искусственного интеллекта.

Таким образом, Samsung опережает американского производителя. Южнокорейская компания также ведёт работу над очками совместно с Google, Qualcomm, Warby Parker и Gentle Monster. Будут у неё и собственные очки под брендом Galaxy, появление которых ждут до конца 2026 года. Ожидалось, что Apple не захочет отставать от Samsung и также представит очки в нынешнем году, но теперь этого не произойдёт.

Изображение: ChatGPT

Данными об этом поделился журналист Bloomberg Марк Гурман. Он говорит о внутреннем запуске очков Apple в начале 2027 года, но это не равнозначно публичному релизу. На прилавки очки Apple могут попасть лишь в конце 2027 года.

Про очки Apple сейчас мало что известно. Они должны стать частью аппаратной платформы для Apple Intelligence. Первая модель очков будет предлагаться в разных вариантах оправы и с разными яркими расцветками.

#samsung #apple #смарт-очки
Источник: sammobile.com
