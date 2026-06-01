Автомобили марки Belgee, являющиеся совместным проектом китайского холдинга Geely и правительства Беларуси, преимущественно продаются на родине и в России, поэтому вполне логично, что с течением времени уровень локализации их производства возрастает. От импортозамещённых шин и аккумуляторов производитель переходит к использованию локализованного в России в Калужской области производства полимерных крупногабаритных деталей экстерьера (кузова).

Источник изображения: ChatGPT.

Как сообщают информационные агентства, начало производства этих деталей — результат совместной деятельности российских компаний MGC Group, «Сибур» и группы «Полипластик». Детали экстерьера выпускаются на производственной площадке в Калужской области из российского сырья (компаундов) уже с мая текущего года.

Следует понимать, что полимерные детали всё чаще используются в элементах кузова, не являющихся несущими. Причина этого простая: полимерные элементы дешевле и легче при идентичном со стальными уровне прочности. Кроме того, таким элементам не требуется дорогостоящая антикоррозийная обработка.

Всё это в совокупности очень важно, учитывая, что стоимость автомобилей в России по ряду причин и так уже давно превышает все мыслимые и немыслимые пределы и растёт кратно быстрее среднего уровня роста реальных, а не номинальных доходов населения.