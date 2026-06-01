Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России началось локализованное производство полимерных деталей экстерьера для автомобилей Belgee
Поскольку Belgee продаются в основном в Беларуси и России, такое решение вполне закономерно.
реклама

Автомобили марки Belgee, являющиеся совместным проектом китайского холдинга Geely и правительства Беларуси, преимущественно продаются на родине и в России, поэтому вполне логично, что с течением времени уровень локализации их производства возрастает. От импортозамещённых шин и аккумуляторов производитель переходит к использованию локализованного в России в Калужской области производства полимерных крупногабаритных деталей экстерьера (кузова).

Источник изображения: ChatGPT.

Как сообщают информационные агентства, начало производства этих деталей — результат совместной деятельности российских компаний MGC Group, «Сибур» и группы «Полипластик». Детали экстерьера выпускаются на производственной площадке в Калужской области из российского сырья (компаундов) уже с мая текущего года.

реклама

Следует понимать, что полимерные детали всё чаще используются в элементах кузова, не являющихся несущими. Причина этого простая: полимерные элементы дешевле и легче при идентичном со стальными уровне прочности. Кроме того, таким элементам не требуется дорогостоящая антикоррозийная обработка.

Всё это в совокупности очень важно, учитывая, что стоимость автомобилей в России по ряду причин и так уже давно превышает все мыслимые и немыслимые пределы и растёт кратно быстрее среднего уровня роста реальных, а не номинальных доходов населения.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #беларусь #белоруссия #belgee
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter