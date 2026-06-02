В 2011 году гидролокатор показал на дне Балтики объект округлой формы, на котором просматривались прямые углы. Сравнения с космическим кораблем из «Звездных войн» и теории об НЛО взорвали интернет.

Океанское дно остается одной из самых неизученных областей на планете. Одна из обсуждаемых загадок — Балтийская аномалия. Впервые зафиксированная гидролокатором, эта круглая форма на дне вызвала интерес и спекуляции.

История началась в 2011 году. Шведская команда охотников за сокровищами Ocean X сканировала дно в поисках старых кораблекрушений. Их гидролокатор засек массивный странный объект на глубине около 90 метров. Структура имела внушительный диаметр — около 61 метра и, судя по снимкам, возвышалась над дном на столбообразном образовании. На снимках виднелись непонятные линии, прямые углы и то, что выглядело как след волочения или посадочная полоса позади объекта.

Погружения к объекту оказались чрезвычайно трудными из-за ледяной воды. Когда водолазы, наконец, доплыли до объекта, они сообщили о сбоях в работе оборудования и полной потере видимости. Это только подлило масла в огонь сверхъестественных теорий. Водолазам удалось поднять со дна образцы камней. Это были темные, обгоревшие на вид валуны, которые казались неуместными на песчаном дне.

Несмотря на первоначальный ажиотаж, научное сообщество осталось крайне скептичным к версии об инопланетянах. Эксперты указали на то, что Балтийское море трудно точно отсканировать. Уникальные градиенты солености и перепады температуры сильно искажают сигнал гидролокатора, часто заставляя естественные геологические образования выглядеть искусственными.

Исследование 2024 года, проведенное Петером Фельденсом с использованием многолучевого эхолота высокого разрешения, нанесло на карту сложную ледниковую морфологию дна Балтийского моря. Работа подтвердила, что дно усеяно причудливыми, естественно возникающими моренами и нагромождениями валунов, которые легко обманывают стандартное сканирующее оборудование. Темные, металлические на вид камни, поднятые Ocean X, геологи идентифицировали как базальт и гранит — обычные материалы, оставленные отступающими ледниками.

Во время последнего ледникового периода гигантские ледники прорезали себе путь через регион, захватывая камни и вулканические обломки. Когда лед растаял около 9000 года до нашей эры, остались эти массивные, чужеродные валуны, известные как ледниковые эрратики, в только что сформировавшийся бассейн Балтийского моря. Балтийская аномалия сегодня широко признается геологами как замечательное, но полностью естественное ледниковое отложение, а не разбившийся инопланетный корабль.

Хотя сама аномалия, скорее всего, естественное образование, идея найти массивные искусственные структуры на дне Балтийского моря — вовсе не выдумка. В начале 2024 года исследователи под руководством Якоба Герсена опубликовали в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) данные о массивной 11-тысячелетней искусственной каменной стене, найденной полностью под водой в западной части Балтийского моря.

Эта невероятная мегаструктура тянется почти на 975 метров. Ее построили охотники-собиратели каменного века задолго до того, как регион затопило. Стена служила загоном, для охоты на стада северных оленей. Эта находка доказывает: территория нынешнего Балтийского моря когда-то была сушей. Там жили люди и строили крупные сооружения.

Природа вполне способна создавать формы, которые выглядят рукотворными, но как доказывает открытие мегаструктуры каменного века, правда, скрытая в глубинах океана, часто оказывается гораздо более захватывающей, чем любой миф.