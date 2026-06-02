Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Ученые объяснили природу круглого объекта на дне Балтики
В 2011 году гидролокатор показал на дне Балтики объект округлой формы, на котором просматривались прямые углы. Сравнения с космическим кораблем из «Звездных войн» и теории об НЛО взорвали интернет.
реклама

Океанское дно остается одной из самых неизученных областей на планете. Одна из обсуждаемых загадок — Балтийская аномалия. Впервые зафиксированная гидролокатором, эта круглая форма на дне вызвала интерес и спекуляции. 

Изображение: Ancient Origins

История началась в 2011 году. Шведская команда охотников за сокровищами Ocean X сканировала дно в поисках старых кораблекрушений. Их гидролокатор засек массивный странный объект на глубине около 90 метров. Структура имела внушительный диаметр — около 61 метра и, судя по снимкам, возвышалась над дном на столбообразном образовании. На снимках виднелись непонятные линии, прямые углы и то, что выглядело как след волочения или посадочная полоса позади объекта.

реклама

Погружения к объекту оказались чрезвычайно трудными из-за ледяной воды. Когда водолазы, наконец, доплыли до объекта, они сообщили о сбоях в работе оборудования и полной потере видимости. Это только подлило масла в огонь сверхъестественных теорий. Водолазам удалось поднять со дна образцы камней. Это были темные, обгоревшие на вид валуны, которые казались неуместными на песчаном дне.

Несмотря на первоначальный ажиотаж, научное сообщество осталось крайне скептичным к версии об инопланетянах. Эксперты указали на то, что Балтийское море трудно точно отсканировать. Уникальные градиенты солености и перепады температуры сильно искажают сигнал гидролокатора, часто заставляя естественные геологические образования выглядеть искусственными.

Исследование 2024 года, проведенное Петером Фельденсом с использованием многолучевого эхолота высокого разрешения, нанесло на карту сложную ледниковую морфологию дна Балтийского моря. Работа подтвердила, что дно усеяно причудливыми, естественно возникающими моренами и нагромождениями валунов, которые легко обманывают стандартное сканирующее оборудование. Темные, металлические на вид камни, поднятые Ocean X, геологи идентифицировали как базальт и гранит — обычные материалы, оставленные отступающими ледниками.

Читайте: Крупнейший динозавр Юго-Восточной Азии весил как девять слонов и жил 100 млн лет назад

Во время последнего ледникового периода гигантские ледники прорезали себе путь через регион, захватывая камни и вулканические обломки. Когда лед растаял около 9000 года до нашей эры, остались эти массивные, чужеродные валуны, известные как ледниковые эрратики, в только что сформировавшийся бассейн Балтийского моря. Балтийская аномалия сегодня широко признается геологами как замечательное, но полностью естественное ледниковое отложение, а не разбившийся инопланетный корабль.

Хотя сама аномалия, скорее всего, естественное образование, идея найти массивные искусственные структуры на дне Балтийского моря — вовсе не выдумка. В начале 2024 года исследователи под руководством Якоба Герсена опубликовали в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) данные о массивной 11-тысячелетней искусственной каменной стене, найденной полностью под водой в западной части Балтийского моря.

Эта невероятная мегаструктура тянется почти на 975 метров. Ее построили охотники-собиратели каменного века задолго до того, как регион затопило. Стена служила загоном, для охоты на стада северных оленей. Эта находка доказывает: территория нынешнего Балтийского моря когда-то была сушей. Там жили люди и строили крупные сооружения.

Природа вполне способна создавать формы, которые выглядят рукотворными, но как доказывает открытие мегаструктуры каменного века, правда, скрытая в глубинах океана, часто оказывается гораздо более захватывающей, чем любой миф.

#нло #подводная археология #ocean x #балтийская аномалия #ледниковый эрратик #мегаструктура
Источник: ancient-origins.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
Названы предполагаемые конфигурации процессоров NVIDIA N1X и N1
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
Опубликованы предварительные характеристики APU NVIDIA N1 и N1X
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
На КнААЗе им. Ю.А. Гагарина стартовало строительство нового корпуса для отработки самолётных систем
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»
Lenovo выпустит ноутбуки Yoga Pro 7 на базе NVIDIA N1 и N1X с ценой от €2769 до €4049
Китай построил крупнейшую в мире морскую преобразовательную платформу постоянного тока
Вышел первый трейлер тактической RPG Runesmith о гномах-кузнецах
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
Таганрогский авиазавод готовит производство Бе-200 с двигателями ПД-8
Туманность «Хрустальный шар» показала, что ожидает Солнце через 5 миллиардов лет
Лётчик-испытатель Мутовин: российский МС-21 обошёл китайский аналог по глубине импортозамещения
Аналитик усомнился в успехе «Новой эры ПК» на базе Nvidia N1X и N1
Компания AMD вывела на глобальный рынок видеокарту Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ видеопамяти GDDR6

Популярные статьи

PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter